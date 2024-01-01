На війні обірвалося життя волинянина Богдана Шведюка

У Берестечківській громаді на Волині – скорбота, бо надійшла сумна звістка з фронту про смерть краянинаПро це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.«Знову трагічні новини надійшли до Берестечківської громади. 16 лютого 2024 року під час несення військової служби помер ще один Герой, житель села Іванівка Шведюк Богдан Дмитрович (18.03.1994 р.н.)», -- зазначили у громаді.Про час, дату та місце зустрічі Героя повідомлять згодом.«З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і Слава Герою!» - йдеться у повідомленні міськради.