На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували три пожежі та чотири рази виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

21 лютого в селі Бубнів Локачинської громади трапилася пожежа житлового будинку. На місце події прибули черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі, працівники місцевої пожежної охорони села Привітне. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:47, ліквідовано о 08:28. Імовірна причина пожежі — недолік конструкції димаря.

Рятувальники Ковеля пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса витягли автомобіль, який загруз у багнюці на ґрунтовій дорозі в місті Ковель на вулиці Грушевського.
На Волині горів житловий будинок

Рятувальники Луцька та Нововолинська відкачали воду з підвальних приміщень багатоквартирного будинку та житлового будинку у місті Луцьк та селі Благодатне Нововолинської громади. Загалом пожежно-рятувальними підрозділами відпомповано близько 250 метрів кубічних води.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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