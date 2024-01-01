На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 11:00
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували три пожежі та чотири рази виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
21 лютого в селі Бубнів Локачинської громади трапилася пожежа житлового будинку. На місце події прибули черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі, працівники місцевої пожежної охорони села Привітне. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:47, ліквідовано о 08:28. Імовірна причина пожежі — недолік конструкції димаря.
Рятувальники Ковеля пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса витягли автомобіль, який загруз у багнюці на ґрунтовій дорозі в місті Ковель на вулиці Грушевського.
Рятувальники Луцька та Нововолинська відкачали воду з підвальних приміщень багатоквартирного будинку та житлового будинку у місті Луцьк та селі Благодатне Нововолинської громади. Загалом пожежно-рятувальними підрозділами відпомповано близько 250 метрів кубічних води.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
21 лютого в селі Бубнів Локачинської громади трапилася пожежа житлового будинку. На місце події прибули черговий підрозділ 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі, працівники місцевої пожежної охорони села Привітне. Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:47, ліквідовано о 08:28. Імовірна причина пожежі — недолік конструкції димаря.
Рятувальники Ковеля пожежним автомобілем за допомогою буксирувального троса витягли автомобіль, який загруз у багнюці на ґрунтовій дорозі в місті Ковель на вулиці Грушевського.
Рятувальники Луцька та Нововолинська відкачали воду з підвальних приміщень багатоквартирного будинку та житлового будинку у місті Луцьк та селі Благодатне Нововолинської громади. Загалом пожежно-рятувальними підрозділами відпомповано близько 250 метрів кубічних води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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