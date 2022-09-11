Ресторанний холдинг зі Львова потрапив у кримінал через податки

Ресторанний холдинг зі Львова потрапив у кримінал через податки
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про несплату податків відомим львівським ресторанним холдингом. До бюджету відшкодовано 13,4 млн грн.

Про це в телеграмі повідомляє БЕБ.

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області забезпечили надходження до державного бюджету понад 13,4 млн грн податків. Ці кошти були сплачені відомим холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та заклади громадського харчування. Директор підприємства визнала свою провину. Справу скеровано до суду.

Слідством встановлено, що співробітники холдингу отримували заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, а інша – неофіційна виплачувалась згідно тіньових реєстрів.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели низку обшуків, отримали відомості щодо відповідних реєстрів необлікованих коштів, виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.
В якості свідків були допитані співробітники компанії.

Слідство повністю підтвердило факти виплати необлікованої заробітної плати та зібрало необхідну доказову базу.

Також детективи Теруправління ініціювали податкову перевірку з приводу правильності нарахування податків та зборів на підприємстві під час нарахування та виплати заробітної плати. За результатами перевірки було донараховано 13,4 млн грн податків та зборів.

Директорка підприємства на стадії досудового розслідування свою вину визнала. Товариство сплатило до державного бюджету завдані державі збитки у повному обсязі. Фігурантці кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Наразі справу скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ у Львівській області Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

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Теги: кримінал, Україна
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