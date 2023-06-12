Закупляли бронежилети для підрозділу ДСНС Волині: підприємство поверне зайво сплачених 130 тисяч
Сьогодні, 13:30
За втручання Волинської прокуратури підприємство поверне до державного бюджету понад 130 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі бронежилетів для потреб одного із підрозділів ГУ ДСНС України у Волинській області та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів.
З’ясувалося, що, закупляючи бронежилети 6 класу захисту, покупець сплатив приватному підприємству майже 132 тисячі гривень податку на додану вартість, хоча в цьому випадку постачання товарів не підлягало оподаткуванню ПДВ.
Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позовні вимоги обласної прокуратури, стягнувши із суб’єкта господарювання безпідставно отримані ним бюджетні кошти.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури виявили порушення чинного законодавства під час закупівлі бронежилетів для потреб одного із підрозділів ГУ ДСНС України у Волинській області та вжили заходів задля повернення у бюджет зайво сплачених коштів.
З’ясувалося, що, закупляючи бронежилети 6 класу захисту, покупець сплатив приватному підприємству майже 132 тисячі гривень податку на додану вартість, хоча в цьому випадку постачання товарів не підлягало оподаткуванню ПДВ.
Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позовні вимоги обласної прокуратури, стягнувши із суб’єкта господарювання безпідставно отримані ним бюджетні кошти.
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