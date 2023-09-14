На Волині троє чоловіків побили майстра лісу
Сьогодні, 13:00
Жителя Камінь-Каширщини підозрюють у побитті майстра лісу
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 35-річному жителю села Воєгоща Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненому групою осіб умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.
Удень 12 лютого 2024 року майстер лісу Кримнівського лісництва філії «Камінь-Каширське лісове господарство», здійснюючи обїзд дільниці поблизу села Воєгоща, почув постріли та згодом виявив у лісі трьох осіб із рушницею.
Під час з'ясування ситуації один із чоловіків накинувся на лісівника та почав бити.
До побиття долучилися і двоє спільників.
У результаті таких дій правоохоронець отримав травми.
Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Особи його спільників встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 35-річному жителю села Воєгоща Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненому групою осіб умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.
Удень 12 лютого 2024 року майстер лісу Кримнівського лісництва філії «Камінь-Каширське лісове господарство», здійснюючи обїзд дільниці поблизу села Воєгоща, почув постріли та згодом виявив у лісі трьох осіб із рушницею.
Під час з'ясування ситуації один із чоловіків накинувся на лісівника та почав бити.
До побиття долучилися і двоє спільників.
У результаті таких дій правоохоронець отримав травми.
Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Особи його спільників встановлюють.
Головне фото - ілюстративне.
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