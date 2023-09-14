На Волині троє чоловіків побили майстра лісу

Жителя Камінь-Каширщини підозрюють у побитті майстра лісуПро це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 35-річному жителю села Воєгоща Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненому групою осіб умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.Удень 12 лютого 2024 року майстер лісу Кримнівського лісництва філії «Камінь-Каширське лісове господарство», здійснюючи обїзд дільниці поблизу села Воєгоща, почув постріли та згодом виявив у лісі трьох осіб із рушницею.Під час з'ясування ситуації один із чоловіків накинувся на лісівника та почав бити.До побиття долучилися і двоє спільників.У результаті таких дій правоохоронець отримав травми.Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Особи його спільників встановлюють.Головне фото - ілюстративне.