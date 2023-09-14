На Волині троє чоловіків побили майстра лісу

На Волині троє чоловіків побили майстра лісу
Жителя Камінь-Каширщини підозрюють у побитті майстра лісу

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 35-річному жителю села Воєгоща Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у вчиненому групою осіб умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Удень 12 лютого 2024 року майстер лісу Кримнівського лісництва філії «Камінь-Каширське лісове господарство», здійснюючи обїзд дільниці поблизу села Воєгоща, почув постріли та згодом виявив у лісі трьох осіб із рушницею.

Під час з'ясування ситуації один із чоловіків накинувся на лісівника та почав бити.

До побиття долучилися і двоє спільників.

У результаті таких дій правоохоронець отримав травми.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Особи його спільників встановлюють.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, лісівник, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині троє чоловіків побили майстра лісу
Сьогодні, 13:00
Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
Сьогодні, 12:50
Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків
Сьогодні, 12:47
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Сьогодні, 12:30
Судитимуть волинянина, який боргує понад 135 тисяч гривень аліментів
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
На Волині 17-річний хлопець до смерті побив чоловіка: у поліції повідомили деталі На Волині 17-річний хлопець до смерті побив чоловіка: у поліції повідомили деталі
02 січень, 11:51
Побив та замкнув у хаті: на Волині п'яний чоловік зґвалтував 42-річну жінку Побив та замкнув у хаті: на Волині п'яний чоловік зґвалтував 42-річну жінку
14 вересень, 2023, 15:18
Вбив жінку через ревнощі: 65-літнього волинянина взяли під варту Вбив жінку через ревнощі: 65-літнього волинянина взяли під варту
31 серпень, 2023, 16:43
65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті 65-річний волинянин через ревнощі побив співмешканку палицею до смерті
29 серпень, 2023, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині троє чоловіків побили майстра лісу
Сьогодні, 13:00
 0
Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
Сьогодні, 12:50
 0
Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків
Сьогодні, 12:47
 0
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Сьогодні, 12:30
 0
Судитимуть волинянина, який боргує понад 135 тисяч гривень аліментів
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8