Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук

Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
На жаль, у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув уродженець села Човниця Прокопчук Вадим Миколайович.

Про це повідомили у громаді.

"Народився Прокопчук Вадим Миколайович 17 лютого 2001 року в селі Човниця. 25 лютого 2022 року був мобілізований до Збройних сил України.

Солдат Прокопчук Вадим Миколайович загинув 12 лютого 2024 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, біля населеного пункту Авдіївка Донецької області.

Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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