Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
Сьогодні, 12:50
На жаль, у Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув уродженець села Човниця Прокопчук Вадим Миколайович.
Про це повідомили у громаді.
"Народився Прокопчук Вадим Миколайович 17 лютого 2001 року в селі Човниця. 25 лютого 2022 року був мобілізований до Збройних сил України.
Солдат Прокопчук Вадим Миколайович загинув 12 лютого 2024 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, біля населеного пункту Авдіївка Донецької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомлені.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
"Народився Прокопчук Вадим Миколайович 17 лютого 2001 року в селі Човниця. 25 лютого 2022 року був мобілізований до Збройних сил України.
Солдат Прокопчук Вадим Миколайович загинув 12 лютого 2024 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, біля населеного пункту Авдіївка Донецької області.
Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - йдеться в повідомлені.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв
Сьогодні, 13:12
На Волині троє чоловіків побили майстра лісу
Сьогодні, 13:00
Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
Сьогодні, 12:50
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Сьогодні, 12:30