Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч

Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
На митному посту "Устилуг" у вантажі гуманітарної допомоги виявили новенький одяг, вартістю майже 270 тисяч гривень, якого перевізник не вказав у декларації.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"Його можуть притягнути до відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Санкція статті у цьому році була змінена на вимогу Конституційного Суду України. Тепер таке порушення карається накладенням штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення з можливою їх конфіскацією або без такої", - зазначають на митниці.

Під час в'їзду на митну територію України мешканець Вінничини скористався дозволеною у перехідний період паперовою формою декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою. У переліку значились солодощі, предмети гігієни, меблі, вживаний одяг, що прямували до одного з благодійних фондів.
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч

Однак у ході повного митного огляду, крім зазначених у декларації товарів, у 9 поліпропіленових мішках насипом ввозились чоловічі та жіночі штани різних розмірів та торгових марок, без ознак використання. Відтак, у діях перевізника встановлено ознаки переміщення товару з приховуванням від митного контролю, про що складено протокол. Матеріали провадження за ним передадуть на розгляд суду для ухвалення остаточного рішення про міру індивідуальної відповідальності чоловіка.
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч

На Волинській митниці зазначають, що перехідний період, у якому можливе подання паперових форм декларацій про визнання вантажів гуманітарної допомогою безпосередньо під час перетину кордону, завершиться 1 квітня 2024 року. Після цього в Україні працюватиме лише автоматизована система пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Такий порядок встановлений Постановою КМУ №953 від 5 вересня 2023 року.
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця, одяг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
Сьогодні, 12:50
Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків
Сьогодні, 12:47
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Сьогодні, 12:30
Судитимуть волинянина, який боргує понад 135 тисяч гривень аліментів
Сьогодні, 12:20
Унікальне відео, як воїни ССО нищать загарбників на Донеччині
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Через «Ягодин» під виглядом гуманітарки намагались ввезти спортивний одяг вартістю понад 1, 5 мільйона гривень Через «Ягодин» під виглядом гуманітарки намагались ввезти спортивний одяг вартістю понад 1, 5 мільйона гривень
12 вересень, 2023, 10:28
В «Устилузі» у бусі знайшли партію контрабандного одягу В «Устилузі» у бусі знайшли партію контрабандного одягу
22 січень, 2020, 16:20
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини
02 лютий, 16:50
Чи можна жінкам ходити до церкви без хустки та не у спідниці: пояснення Епіфанія Чи можна жінкам ходити до церкви без хустки та не у спідниці: пояснення Епіфанія
12 січень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині троє чоловіків побили майстра лісу
Сьогодні, 13:00
 0
Під Авдіївкою загинув 22-річний Герой з Волині Вадим Прокопчук
Сьогодні, 12:50
 0
Гідрометцентр: у громаді на Волині триватиме затоплення житлових будинків
Сьогодні, 12:47
 0
Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч
Сьогодні, 12:30
 0
Судитимуть волинянина, який боргує понад 135 тисяч гривень аліментів
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8