Через «Устилуг» намагалися незаконно провезти у вантажі гумдопомоги одяг, вартістю майже 270 тисяч

На митному посту "Устилуг" у вантажі гуманітарної допомоги виявили новенький одяг, вартістю майже 270 тисяч гривень, якого перевізник не вказав у декларації.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Його можуть притягнути до відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Санкція статті у цьому році була змінена на вимогу Конституційного Суду України. Тепер таке порушення карається накладенням штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення з можливою їх конфіскацією або без такої", - зазначають на митниці.Під час в'їзду на митну територію України мешканець Вінничини скористався дозволеною у перехідний період паперовою формою декларації про визнання вантажу гуманітарною допомогою. У переліку значились солодощі, предмети гігієни, меблі, вживаний одяг, що прямували до одного з благодійних фондів.Однак у ході повного митного огляду, крім зазначених у декларації товарів, у 9 поліпропіленових мішках насипом ввозились чоловічі та жіночі штани різних розмірів та торгових марок, без ознак використання. Відтак, у діях перевізника встановлено ознаки переміщення товару з приховуванням від митного контролю, про що складено протокол. Матеріали провадження за ним передадуть на розгляд суду для ухвалення остаточного рішення про міру індивідуальної відповідальності чоловіка.На Волинській митниці зазначають, що перехідний період, у якому можливе подання паперових форм декларацій про визнання вантажів гуманітарної допомогою безпосередньо під час перетину кордону, завершиться 1 квітня 2024 року. Після цього в Україні працюватиме лише автоматизована система пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Такий порядок встановлений Постановою КМУ №953 від 5 вересня 2023 року.