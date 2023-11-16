Судитимуть волинянина, який боргує понад 135 тисяч гривень аліментів

Волинянин, який боргує понад 135 тисяч гривень аліментів, постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 39-річного жителя села Підріччя Камінь-Каширського району, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання доньки та сина.Слідство встановило, що згідно з рішенням суду чоловік із листопада 2016 року був зобов'язаний сплачувати аліменти, проте не сплатив ні гривні.Таким чином він боргує понад 135 тисяч гривень та відповідатиме за це перед судом.згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, - карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.