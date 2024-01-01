Унікальне відео, як воїни ССО нищать загарбників на Донеччині
Сьогодні, 12:15
Оператори 8-го окремого полку ССО показали, як знищують особовий склад ворога на Донецькому напрямку.
Про це в телеграмі повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України.
«Противник змушений покидати свої «нори», – розповідають наші воїни. – Причин для цього достатньо: зміна постів, логістичні проблеми, натиск Сил оборони. Ми ж своєю чергою постійно проводимо розвідувальні дії і знищуємо ворога одразу як він потрапляє у поле нашої уваги».
На цьому відео – результат одного дня «полювання» операторів ССО на противника. Втрати ворога склали семеро військовослужбовців вбитими, двоє – пораненими.
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Про це в телеграмі повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України.
«Противник змушений покидати свої «нори», – розповідають наші воїни. – Причин для цього достатньо: зміна постів, логістичні проблеми, натиск Сил оборони. Ми ж своєю чергою постійно проводимо розвідувальні дії і знищуємо ворога одразу як він потрапляє у поле нашої уваги».
На цьому відео – результат одного дня «полювання» операторів ССО на противника. Втрати ворога склали семеро військовослужбовців вбитими, двоє – пораненими.
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