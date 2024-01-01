На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди

На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Посмертними державними нагородами відзначили ще трьох волинян.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Відповідно до указів Президента України від 28 вересня і 8 листопада 2023 року орденами «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені військовослужбовці Анатолій Шевчик, Анатолій Шворак із Бузак, а також Василь Коваль із села Добре Камінь-Каширської територіальної громади.

Державні відзнаки рідним загиблих волинян вручили начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, міський голова Віктор Пась, начальник Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентин Борух.

– Вірні сини України. Вони назавжди – в нашій пам’яті, в наших серцях. Вічна шана! – мовить очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.

Довідково:

Анатолій Шевчик. Життя Героя обірвалося 25 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу. Захисник виконував бойове завдання, пов’язане із захистом незалежності України, в Харківській області.
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди

Анатолій Шворак. Військовослужбовець до останнього боронив рідну землю від ворога. Земляк загинув 5 травня 2023 року на Донеччині.
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди

Василь Коваль. Йому назавжди – 20. Життя молодого тероборонівця обірвалося 24 липня 2023 року в Луганській області.
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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