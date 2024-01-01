На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 11:55
Посмертними державними нагородами відзначили ще трьох волинян.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Відповідно до указів Президента України від 28 вересня і 8 листопада 2023 року орденами «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені військовослужбовці Анатолій Шевчик, Анатолій Шворак із Бузак, а також Василь Коваль із села Добре Камінь-Каширської територіальної громади.
Державні відзнаки рідним загиблих волинян вручили начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, міський голова Віктор Пась, начальник Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентин Борух.
– Вірні сини України. Вони назавжди – в нашій пам’яті, в наших серцях. Вічна шана! – мовить очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.
Довідково:
Анатолій Шевчик. Життя Героя обірвалося 25 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу. Захисник виконував бойове завдання, пов’язане із захистом незалежності України, в Харківській області.
Анатолій Шворак. Військовослужбовець до останнього боронив рідну землю від ворога. Земляк загинув 5 травня 2023 року на Донеччині.
Василь Коваль. Йому назавжди – 20. Життя молодого тероборонівця обірвалося 24 липня 2023 року в Луганській області.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Відповідно до указів Президента України від 28 вересня і 8 листопада 2023 року орденами «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені військовослужбовці Анатолій Шевчик, Анатолій Шворак із Бузак, а також Василь Коваль із села Добре Камінь-Каширської територіальної громади.
Державні відзнаки рідним загиблих волинян вручили начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, міський голова Віктор Пась, начальник Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Валентин Борух.
– Вірні сини України. Вони назавжди – в нашій пам’яті, в наших серцях. Вічна шана! – мовить очільниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.
Довідково:
Анатолій Шевчик. Життя Героя обірвалося 25 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу. Захисник виконував бойове завдання, пов’язане із захистом незалежності України, в Харківській області.
Анатолій Шворак. Військовослужбовець до останнього боронив рідну землю від ворога. Земляк загинув 5 травня 2023 року на Донеччині.
Василь Коваль. Йому назавжди – 20. Життя молодого тероборонівця обірвалося 24 липня 2023 року в Луганській області.
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