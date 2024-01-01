Помер Герой з Волині Михайло Самсонюк

Помер Герой з Волині Михайло Самсонюк
Стало відомо, що відійшов у засвіти захисник Михайло Самсонюк із села Нуйно Сошичненської територіальної громади.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

"40-річний військовослужбовець гідно боронив рідну землю від ворога в лавах Збройних сил України. Світла пам'ять Герою! Співчуття родині!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 16, 17, 18 лютого оголошені днями жалоби в районі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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