Помер Герой з Волині Михайло Самсонюк





Про це



"40-річний військовослужбовець гідно боронив рідну землю від ворога в лавах Збройних сил України. Світла пам'ять Герою! Співчуття родині!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що 16, 17, 18 лютого оголошені днями жалоби в районі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, що відійшов у засвіти захисник Михайло Самсонюк із села Нуйно Сошичненської територіальної громади.Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА."40-річний військовослужбовець гідно боронив рідну землю від ворога в лавах Збройних сил України. Світла пам'ять Герою! Співчуття родині!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що 16, 17, 18 лютого оголошені днями жалоби в районі.

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