Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди від головкома ЗСУ

Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди від головкома ЗСУ
Низку військовослужбовців п'ятого батальйону спеціального призначення «Любарт» 12-ї бригади НГУ «Азов» нагородили відзнаками Головнокомандувача ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні підрозділу у телеграмі.

За результатом виконання попереднього бойового завдання військовослужбовців «Любарта» було нагороджено відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди від головкома ЗСУ


Нагадаємо, нещодавно ОЗСП «Любарт» Сил спеціальних операцій увійшов до складу 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Цей підрозділ був створений з ветеранів полку «Азов» після початку повномасштабного вторгнення. Бійці «Любарта» брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.

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Теги: Любарт, наближають перемогу
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