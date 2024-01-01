Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди від головкома ЗСУ





Про це йдеться у повідомленні підрозділу у телеграмі.



За результатом виконання попереднього бойового завдання військовослужбовців «Любарта» було нагороджено відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».







Нагадаємо, нещодавно ОЗСП «Любарт» Сил спеціальних операцій увійшов до складу 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.



Цей підрозділ був створений з ветеранів полку «Азов» після початку повномасштабного вторгнення. Бійці «Любарта» брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Низку військовослужбовців п'ятого батальйону спеціального призначення «Любарт» 12-ї бригади НГУ «Азов» нагородили відзнаками Головнокомандувача ЗСУ.Про це йдеться у повідомленні підрозділу у телеграмі.За результатом виконання попереднього бойового завдання військовослужбовців «Любарта» було нагороджено відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».Нагадаємо, нещодавно ОЗСП «Любарт» Сил спеціальних операційспеціального призначення «Азов» НГУ.Цей підрозділ був створений з ветеранів полку «Азов» після початку повномасштабного вторгнення. Бійці «Любарта» брали участь у звільненні Київщини, боях за Нескучне та Велику Новосілку, обороняли Бахмут, форсували Дніпро на Херсонщині і бились на Запорізькому напрямку.

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