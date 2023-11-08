Обкрадав магазини: у Луцьку затримали серійного злодія

У Луцьку поліцейські затримали серійного злодія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького районного управління поліції викрили 30-річного жителя обласного центру у вчиненні низки крадіжок у місті. Так, поліцейським вдалося встановити його причетність, зокрема, до крадіжок з магазинів та викрадення двох велосипедів. На сьогодні вже задокументовано п’ять фактів вчинення таких кримінальних правопорушень.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайств.Окрім того, зараз у Луцькому міськрайонному суді слухається справа, де він проходить підозрюваним у скоєнні крадіжок.За усіма фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.