Обкрадав магазини: у Луцьку затримали серійного злодія
Сьогодні, 11:20
У Луцьку поліцейські затримали серійного злодія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції викрили 30-річного жителя обласного центру у вчиненні низки крадіжок у місті. Так, поліцейським вдалося встановити його причетність, зокрема, до крадіжок з магазинів та викрадення двох велосипедів. На сьогодні вже задокументовано п’ять фактів вчинення таких кримінальних правопорушень.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайств.
Окрім того, зараз у Луцькому міськрайонному суді слухається справа, де він проходить підозрюваним у скоєнні крадіжок.
За усіма фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції викрили 30-річного жителя обласного центру у вчиненні низки крадіжок у місті. Так, поліцейським вдалося встановити його причетність, зокрема, до крадіжок з магазинів та викрадення двох велосипедів. На сьогодні вже задокументовано п’ять фактів вчинення таких кримінальних правопорушень.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайств.
Окрім того, зараз у Луцькому міськрайонному суді слухається справа, де він проходить підозрюваним у скоєнні крадіжок.
За усіма фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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