Загрожує довічне ув’язнення: СБУ затримала зрадника, який «зливав» росіянам інформацію для прориву оборони Києва





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Служба безпеки затримала у Києві «сплячого» агента фсб. У перші дні повномасштабного вторгнення він збирав розвіддані для рашистів, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, – «заліг на дно» і намагався уникнути правосуддя.



За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ.



Насамперед ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій «А» СБУ на території та околицях міста.

Для збирання розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина.



На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного «звіту» до фсб.

Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари.



Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, зловмисник на тривалий час «заліг на дно» та «згорнув» свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття.



Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським «куратором» і отримав від нього нові завдання.



Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під «загальні настрої» мешканців Київщини.



Встановлено, що у дописах на власній фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави.



Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ⁠ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі);



▪️ ⁠ст. 436 (пропаганда війни);



▪️⁠ ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агента фсб, який «зливав» росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки затримала у Києві «сплячого» агента фсб. У перші дні повномасштабного вторгнення він збирав розвіддані для рашистів, а коли зрозумів, що вони не зможуть захопити столицю України, – «заліг на дно» і намагався уникнути правосуддя.За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року він виконував завдання щодо виявлення місць базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ.Насамперед ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій «А» СБУ на території та околицях міста.Для збирання розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина.На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного «звіту» до фсб.Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари.Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, зловмисник на тривалий час «заліг на дно» та «згорнув» свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття.Згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським «куратором» і отримав від нього нові завдання.Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під «загальні настрої» мешканців Київщини.Встановлено, що у дописах на власній фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави.Під час обшуків за адресами перебування затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:▪️ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪️ ⁠ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі);▪️ ⁠ст. 436 (пропаганда війни);▪️⁠ ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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