У Луцьку горів трансформатор. ФОТО

У Луцьку горів трансформатор. ФОТО
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу трансформатора.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

16 лютого о 08:58 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Мамсурова у Луцьку — горів трансформатор з об'ємом мастила 400 літрів.

За викликом до місця події спрямували рятувальників 1 та 2 державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, а також працівники оперативно-координаційного центру, які здійснювали керівництво гасінням пожежі.

Після знеструмлення об'єкта, рятувальники розпочали гасіння, застосовуючи генератор піни ГПС-600 із використанням діелектричних засобів захисту. Крім того, подали водяний ствол на захист розташованих поруч будівель.
У Луцьку горів трансформатор. ФОТО

Пожежу локалізували о 09:22, ліквідували о 09:26. На місці події працювали 20 рятувальників. Потерпілих та жертв немає. Причину пожежі з'ясовують.
У Луцьку горів трансформатор. ФОТО
У Луцьку горів трансформатор. ФОТО
У Луцьку горів трансформатор. ФОТО
У Луцьку горів трансформатор. ФОТО
У Луцьку горів трансформатор. ФОТО
У Луцьку горів трансформатор. ФОТО

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Теги: Луцьк, трансформатор, пожежа
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