Росія застосувала фосфор в Авдіївці, – 3-тя ОШБр





Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, пише



"Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія.



… Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм.



І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це. Це все продовжується. Накал тільки зростає", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники.Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБрв ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда "Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія.… Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм.І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це. Це все продовжується. Накал тільки зростає", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що ЗСУ тримають оборону, здійснюється маневр військами та підсилення підрозділів

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