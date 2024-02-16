Росія застосувала фосфор в Авдіївці, – 3-тя ОШБр
Сьогодні, 10:40
Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники.
Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда.
"Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія.
… Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм.
І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це. Це все продовжується. Накал тільки зростає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ тримають оборону, здійснюється маневр військами та підсилення підрозділів.
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Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, пише Українська правда.
"Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія.
… Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм.
І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це. Це все продовжується. Накал тільки зростає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ тримають оборону, здійснюється маневр військами та підсилення підрозділів.
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