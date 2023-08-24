На Волині посадовець Держспоживслужби вимагав хабарі за невтручання в роботу лабораторій на ринках





Про це



Працівники ДБР у співпраці з Нацполіцією та СБУ повідомили про підозру керівнику одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області.



Посадовець вимагав хабарі від працівників лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.



Зокрема, лише з одної лабораторії у місті Ковель керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату - 400 доларів США.



У разі відмови фігурант пообіцяв влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбудеться роботи.



13 лютого правоохоронці затримали організатора після отримання чергового траншу у сумі 1200 доларів США за безперешкодну роботу у листопаді-січні. Передача грошей відбулася в автомобілі посадовця на одній із заправок в Луцькому районі.



«Абонплату» за вересень-жовтень – 800 доларів США – раніше за вказівкою керівника отримав головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби.



Начальнику управління вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.



Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР викрило посадовця Держспоживслужби на Волині, який систематично вимагав хабарі за невтручання в роботу лабораторій на ринках області.Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.Працівники ДБР у співпраці з Нацполіцією та СБУ повідомили про підозру керівнику одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області.Посадовець вимагав хабарі від працівників лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.Зокрема, лише з одної лабораторії у місті Ковель керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату - 400 доларів США.У разі відмови фігурант пообіцяв влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбудеться роботи.13 лютого правоохоронці затримали організатора після отримання чергового траншу у сумі 1200 доларів США за безперешкодну роботу у листопаді-січні. Передача грошей відбулася в автомобілі посадовця на одній із заправок в Луцькому районі.«Абонплату» за вересень-жовтень – 800 доларів США – раніше за вказівкою керівника отримав головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби.Начальнику управління вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.

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