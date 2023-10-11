Як служба зайнятості на Волині співпрацює із бізнесом, перевірила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк

У Луцьку із робочим візитом побувала директорка Державного центру зайнятостіДля того, щоб оцінити рівень співпраці Волинського обласного центру зайнятості та його філій із великим та малим бізнесом, Юлія Жовтяк побувала на виробничих потужностях компанії «Едельвіка» та у центрі розвитку дитини «Розмовляйко».Екскурсію виробництвом компаніїпровів голова ради директорів- розповів він.За словами пана Переходька, у планах компанії – розширити швейне виробництво, а у 2025 році «Едельвіка» розпочне виробництво власного трикотажу.Директорка Волинського обласного центру зайнятостірозповіла, що на «Едельвіці» кількість працюючих – 240 осіб. Загалом за період співпраці між центром зайнятості та «Едельвікою» укомплектовано 180 вакансій, серед яких - швачки, кравці, прасувальники, вишивальники, ткачі, слюсарі-ремонтники тощо.- додала Алла Куцин.З її слів, під потребу «Едельвіки» уже формується група на професійне навчання за професією швачок, яке стартуватиме невдовзі.Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк після огляду виробничих цехів «Едельвіки» каже, що була приємно вражена потужностями і атмосферою, яка панує у компанії., - наголосила Юлія Жовтяк.Очільниця Державного центру зайнятості під час робочого візиту у Луцьк побувала також в гостях у центрі розвитку дитини. Керівниця центрурозповіла, що їхні спеціалісти надають комплексну медичну, психолого-педагогічну, та логопедичну допомогу діткам.Завдяки співпраці із центром зайнятості з 2021 року укомплектовано 8 вакансій: музичний керівник, логопед, масажист, психолог, помічник вихователя та бухгалтер.- зауважила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.Вона також додала, що центр ровитку дитини «Розмовляйко» отримав компенсацію витрат на оплату праці внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за трьох працевлаштованих внутрішньо переселених українців.