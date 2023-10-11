Як служба зайнятості на Волині співпрацює із бізнесом, перевірила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк
Сьогодні, 10:00
У Луцьку із робочим візитом побувала директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
Для того, щоб оцінити рівень співпраці Волинського обласного центру зайнятості та його філій із великим та малим бізнесом, Юлія Жовтяк побувала на виробничих потужностях компанії «Едельвіка» та у центрі розвитку дитини «Розмовляйко».
Екскурсію виробництвом компанії «Едельвіка» провів голова ради директорів Юрій Переходько.
«Наша компанія цьогоріч святкуватиме 30-річчя. Основні напрямки нашої діяльності – ткацьке, швейне, оздоблювальне та вишивальне виробництва. Основні інвестиції ми наразі вкладаємо у ткацьке виробництво, для цього ми придбали і далі продовжуємо отримувати ткацькі станки фірми Toyota, продуктивність яких у 6 разів вища, аніж у тих, якими ми користувалися раніше. За рахунок цього ми виросли в об’ємах виробництва у порівнянні із довоєнним часом у півтора рази», - розповів він.
За словами пана Переходька, у планах компанії – розширити швейне виробництво, а у 2025 році «Едельвіка» розпочне виробництво власного трикотажу.
Директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин розповіла, що на «Едельвіці» кількість працюючих – 240 осіб. Загалом за період співпраці між центром зайнятості та «Едельвікою» укомплектовано 180 вакансій, серед яких - швачки, кравці, прасувальники, вишивальники, ткачі, слюсарі-ремонтники тощо.
«За минулий, 2023 рік, укомплектовано 12 вакансій. Крім того, комапнії «Едельвіка» службою зайнятості надано компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на оплату праці для 9 осіб з числа ВПО», - додала Алла Куцин.
З її слів, під потребу «Едельвіки» уже формується група на професійне навчання за професією швачок, яке стартуватиме невдовзі.
Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк після огляду виробничих цехів «Едельвіки» каже, що була приємно вражена потужностями і атмосферою, яка панує у компанії.
«Маю неперевершені враження. Я вперше на цьому підприємстві і хотіла б відзначити його сучасність, обладнання… А ще вражає розмаїття виробів – від вишиванок до піжам… Найважливіший акцент у роботі Державної служби зайнятості – знайти кожному українцю роботу та продовжувати співпрацю із підприємствами для того, щоб укомплектовувати їхні потреби у працівниках. Крім тото, ми набираємо групи для дуального навчання, а також підприємства можуть сміливо користуватися компенсаційними програмами від центру зайнятості при працевлаштуванні внутрішньо переселених громадян, учасників бойових дій, людей з інвалідністю…», - наголосила Юлія Жовтяк.
Очільниця Державного центру зайнятості під час робочого візиту у Луцьк побувала також в гостях у центрі розвитку дитини «Розмовляйко». Керівниця центру Людмила Возняк розповіла, що їхні спеціалісти надають комплексну медичну, психолого-педагогічну, та логопедичну допомогу діткам.
Завдяки співпраці із центром зайнятості з 2021 року укомплектовано 8 вакансій: музичний керівник, логопед, масажист, психолог, помічник вихователя та бухгалтер.
«У 2022 році фізична особа-підприємець Вознюк Людмила Михайлівна отримала мікрогрант на розвиток власного бізнесу в сумі 250,0 тис. грн. для закупівлі медичного обладнання для роботимедичного блоку у дитячому корекційно-розвитковому центрі «Розмовляйко», - зауважила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.
Вона також додала, що центр ровитку дитини «Розмовляйко» отримав компенсацію витрат на оплату праці внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за трьох працевлаштованих внутрішньо переселених українців.
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Для того, щоб оцінити рівень співпраці Волинського обласного центру зайнятості та його філій із великим та малим бізнесом, Юлія Жовтяк побувала на виробничих потужностях компанії «Едельвіка» та у центрі розвитку дитини «Розмовляйко».
Екскурсію виробництвом компанії «Едельвіка» провів голова ради директорів Юрій Переходько.
«Наша компанія цьогоріч святкуватиме 30-річчя. Основні напрямки нашої діяльності – ткацьке, швейне, оздоблювальне та вишивальне виробництва. Основні інвестиції ми наразі вкладаємо у ткацьке виробництво, для цього ми придбали і далі продовжуємо отримувати ткацькі станки фірми Toyota, продуктивність яких у 6 разів вища, аніж у тих, якими ми користувалися раніше. За рахунок цього ми виросли в об’ємах виробництва у порівнянні із довоєнним часом у півтора рази», - розповів він.
За словами пана Переходька, у планах компанії – розширити швейне виробництво, а у 2025 році «Едельвіка» розпочне виробництво власного трикотажу.
Директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин розповіла, що на «Едельвіці» кількість працюючих – 240 осіб. Загалом за період співпраці між центром зайнятості та «Едельвікою» укомплектовано 180 вакансій, серед яких - швачки, кравці, прасувальники, вишивальники, ткачі, слюсарі-ремонтники тощо.
«За минулий, 2023 рік, укомплектовано 12 вакансій. Крім того, комапнії «Едельвіка» службою зайнятості надано компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на оплату праці для 9 осіб з числа ВПО», - додала Алла Куцин.
З її слів, під потребу «Едельвіки» уже формується група на професійне навчання за професією швачок, яке стартуватиме невдовзі.
Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк після огляду виробничих цехів «Едельвіки» каже, що була приємно вражена потужностями і атмосферою, яка панує у компанії.
«Маю неперевершені враження. Я вперше на цьому підприємстві і хотіла б відзначити його сучасність, обладнання… А ще вражає розмаїття виробів – від вишиванок до піжам… Найважливіший акцент у роботі Державної служби зайнятості – знайти кожному українцю роботу та продовжувати співпрацю із підприємствами для того, щоб укомплектовувати їхні потреби у працівниках. Крім тото, ми набираємо групи для дуального навчання, а також підприємства можуть сміливо користуватися компенсаційними програмами від центру зайнятості при працевлаштуванні внутрішньо переселених громадян, учасників бойових дій, людей з інвалідністю…», - наголосила Юлія Жовтяк.
Очільниця Державного центру зайнятості під час робочого візиту у Луцьк побувала також в гостях у центрі розвитку дитини «Розмовляйко». Керівниця центру Людмила Возняк розповіла, що їхні спеціалісти надають комплексну медичну, психолого-педагогічну, та логопедичну допомогу діткам.
Завдяки співпраці із центром зайнятості з 2021 року укомплектовано 8 вакансій: музичний керівник, логопед, масажист, психолог, помічник вихователя та бухгалтер.
«У 2022 році фізична особа-підприємець Вознюк Людмила Михайлівна отримала мікрогрант на розвиток власного бізнесу в сумі 250,0 тис. грн. для закупівлі медичного обладнання для роботимедичного блоку у дитячому корекційно-розвитковому центрі «Розмовляйко», - зауважила директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.
Вона також додала, що центр ровитку дитини «Розмовляйко» отримав компенсацію витрат на оплату праці внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за трьох працевлаштованих внутрішньо переселених українців.
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