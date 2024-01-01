Росія вже втратила в Україні понад 400 тисяч вояк





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 400300 (+1210) осіб,



– танків - 6465 (+23),



– бойових броньованих машин - 12129 (+39),



– артилерійських систем - 9641 (+21),



– РСЗВ - 984 (+0),



– засоби ППО - 671 (+0),



– літаків - 332 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4),



– крилаті ракети - 1895 (+13),



– кораблі / катери - 25 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25),



– спеціальна техніка - 1528 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 400300 (+1210) осіб,– танків - 6465 (+23),– бойових броньованих машин - 12129 (+39),– артилерійських систем - 9641 (+21),– РСЗВ - 984 (+0),– засоби ППО - 671 (+0),– літаків - 332 (+0),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4),– крилаті ракети - 1895 (+13),– кораблі / катери - 25 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25),– спеціальна техніка - 1528 (+4).Дані уточнюються.

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