Росія вже втратила в Україні понад 400 тисяч вояк

Росія вже втратила в Україні понад 400 тисяч вояк
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 400300 (+1210) осіб,

– танків - 6465 (+23),

– бойових броньованих машин - 12129 (+39),

– артилерійських систем - 9641 (+21),

– РСЗВ - 984 (+0),

– засоби ППО - 671 (+0),

– літаків - 332 (+0),

– гелікоптерів - 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4),

– крилаті ракети - 1895 (+13),

– кораблі / катери - 25 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25),

– спеціальна техніка - 1528 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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