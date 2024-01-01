Росія вже втратила в Україні понад 400 тисяч вояк
Сьогодні, 09:42
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 400300 (+1210) осіб,
– танків - 6465 (+23),
– бойових броньованих машин - 12129 (+39),
– артилерійських систем - 9641 (+21),
– РСЗВ - 984 (+0),
– засоби ППО - 671 (+0),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4),
– крилаті ракети - 1895 (+13),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25),
– спеціальна техніка - 1528 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 400300 (+1210) осіб,
– танків - 6465 (+23),
– бойових броньованих машин - 12129 (+39),
– артилерійських систем - 9641 (+21),
– РСЗВ - 984 (+0),
– засоби ППО - 671 (+0),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7408 (+4),
– крилаті ракети - 1895 (+13),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12716 (+25),
– спеціальна техніка - 1528 (+4).
Дані уточнюються.
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