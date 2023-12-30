Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається

Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Спікер Палати представників США Майк Джонсон так і не поставив на голосування законопроєкт Сенату про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.

Про це пише LB.ua.

Про це стало відомо з коментаря речника Білого дому Ендрю Бейтса, у якому той заявив, що Джонсон "втік, замість того, щоб припинити завдавати шкоди нашій національній безпеці".

Бейтс також додав, що це "незаслужені канікули для того, хто допомагає вбивчій війні росії та підриває наші стосунки з найближчими союзниками".

Офіційний акаунт Білого дому у мережі X відреагував на поведінку республіканців-трампістів яскравою ілюстрацією, де позиція президента Байдена зображена в прямому сенсі слова прямолінійною, а республіканців – манівцями "нам потрібні норми про кордон", "нам не потрібні норми про кордон", "ми не будемо голосувати без норм про кордон".

Спікер Джонсон відверто показав, що не збирається ставити законопроєкт на голосування у Палаті представників, коли гостро розкритикував його просто під час сенатських дебатів.

Пізніше він ще раз підтвердив свою відмову, вимагаючи від Білого дому "показати більше любові до американців".

Цей законопроєкт передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він був створений на заміну ширшому законопроєкту, що, окрім допомоги цим країнам, включав дискусійне питання південного американського кордону і двічі був провалений в Сенаті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, США, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вже втратила в Україні понад 400 тисяч вояк
Сьогодні, 09:42
Курс валют у Луцьку на 16 лютого
Сьогодні, 09:30
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Сьогодні, 09:20
Авдіївка: ЗСУ тримають оборону, здійснюється маневр військами та підсилення підрозділів
Сьогодні, 09:05
Волинські патрульні розповіли, скільки разів за рік їм пропонували хабарі
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України
30 грудень, 2023, 01:15
США хочуть зменшити щомісячну допомогу Україні США хочуть зменшити щомісячну допомогу Україні
21 жовтень, 2023, 03:42
США анонсували новий пакет військової допомоги для України США анонсували новий пакет військової допомоги для України
09 серпень, 2023, 03:41
У США провалили голосування про допомогу для України У США провалили голосування про допомогу для України
07 лютий, 23:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як служба зайнятості на Волині співпрацює із бізнесом, перевірила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк
Сьогодні, 10:00
 0
Найбільше здорожчали овочі: як за місяць змінились ціни на Волині
Сьогодні, 09:53
 0
Росія вже втратила в Україні понад 400 тисяч вояк
Сьогодні, 09:42
 0
Курс валют у Луцьку на 16 лютого
Сьогодні, 09:30
 0
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8