Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається

Спікер Палати представників СШАтак і не поставив на голосування законопроєкт Сенату про виділення 60 мільярдів доларів підтримки для України, скасував усі голосування, заплановані на п'ятницю, і достроково відпустив конгресменів на канікули до 28 лютого.Про це пише LB.ua.Про це стало відомо з коментаря речника Білого дому, у якому той заявив, що Джонсон "втік, замість того, щоб припинити завдавати шкоди нашій національній безпеці".Бейтс також додав, що це "незаслужені канікули для того, хто допомагає вбивчій війні росії та підриває наші стосунки з найближчими союзниками".Офіційний акаунт Білого дому у мережі X відреагував на поведінку республіканців-трампістів яскравою ілюстрацією, де позиція президента Байдена зображена в прямому сенсі слова прямолінійною, а республіканців – манівцями "нам потрібні норми про кордон", "нам не потрібні норми про кордон", "ми не будемо голосувати без норм про кордон".Спікер Джонсон відверто показав, що не збирається ставити законопроєкт на голосування у Палаті представників, коли гостро розкритикував його просто під час сенатських дебатів.Пізніше він ще раз підтвердив свою відмову, вимагаючи від Білого дому "показати більше любові до американців".Цей законопроєкт передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він був створений на заміну ширшому законопроєкту, що, окрім допомоги цим країнам, включав дискусійне питання південного американського кордону і двічі був провалений в Сенаті.