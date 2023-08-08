Волинські патрульні розповіли, скільки разів за рік їм пропонували хабарі

Волинські патрульні розповіли, скільки разів за рік їм пропонували хабарі
Патрульні щодня складають адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху. Але є водії, які замість того, щоб зробити правильні висновки, намагаються відкупитися.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Упродовж минулого року інспектори повідомили про 48 випадків, коли громадяни пропонували їм неправомірну вигоду. А лише з початку цього року було зафіксованно вже 4 такі ситуації.

Щоразу на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії громадян несуть кримінальний характер згідно
ст. 369 ККУ: Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

"Нагадуємо, що зміни в нашій країні залежать від кожного з нас. Будьмо чесними!" - резюмували в поліції.

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Теги: Волинь, поліція, хабар
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