Волинські патрульні розповіли, скільки разів за рік їм пропонували хабарі
Сьогодні, 08:25
Патрульні щодня складають адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху. Але є водії, які замість того, щоб зробити правильні висновки, намагаються відкупитися.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Упродовж минулого року інспектори повідомили про 48 випадків, коли громадяни пропонували їм неправомірну вигоду. А лише з початку цього року було зафіксованно вже 4 такі ситуації.
Щоразу на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії громадян несуть кримінальний характер згідно
ст. 369 ККУ: Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
"Нагадуємо, що зміни в нашій країні залежать від кожного з нас. Будьмо чесними!" - резюмували в поліції.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Упродовж минулого року інспектори повідомили про 48 випадків, коли громадяни пропонували їм неправомірну вигоду. А лише з початку цього року було зафіксованно вже 4 такі ситуації.
Щоразу на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії громадян несуть кримінальний характер згідно
ст. 369 ККУ: Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
"Нагадуємо, що зміни в нашій країні залежать від кожного з нас. Будьмо чесними!" - резюмували в поліції.
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