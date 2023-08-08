Волинські патрульні розповіли, скільки разів за рік їм пропонували хабарі

Патрульні щодня складають адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху. Але є водії, які замість того, щоб зробити правильні висновки, намагаються відкупитися.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Упродовж минулого року інспектори повідомили про 48 випадків, коли громадяни пропонували їм неправомірну вигоду. А лише з початку цього року було зафіксованно вже 4 такі ситуації.Щоразу на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії громадян несуть кримінальний характер згідност. 369 ККУ: Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі."Нагадуємо, що зміни в нашій країні залежать від кожного з нас. Будьмо чесними!" - резюмували в поліції.