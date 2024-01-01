Авдіївка: ЗСУ тримають оборону, здійснюється маневр військами та підсилення підрозділів

Авдіївка: ЗСУ тримають оборону, здійснюється маневр військами та підсилення підрозділів
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.


Ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новосадове, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області, Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога у районах Авдіївки, Ласточкиного та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили десять атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурми.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Наприкінці минулої доби сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, трьох районах зосередження особового складу, одному артилерійському засобу, одному складу боєприпасів, одній радіолокаційній станції противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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