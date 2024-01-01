На Волині вирощують понад 90 тисяч голів ВРХ, цьогоріч немає зменшення поголів'я. ВІДЕО





Ситуація з поголів'ям тварин у порівнянні з минулим роком стабілізувалася і зменшення не фіксують, розповів Юрій Юрченко.



З його слів, завдяки сучасним технологіям і підходам до годівлі продуктивність корів у господарствах зростає, що вимірюється в річному надої молока.



"На сьогодні маємо середню продуктивність надою молока понад 10 тисна одну корову в рік. Загалом в області вироблено майже 290 тис тонн молока, що повністю забезпечує регіон молочною продукцією. Станом на сьогодні на підприємствах і в населення ціни стартують від дев'яти гривень за літр молока", — каже посадовець.

Керівник департаменту агропромислового розвитку зазначив, що на Волині продовжує діяти Програми розвитку агропромислового комплексу, враховуючи можливості бюджету на 2024 рік.



"В області діє програма підтримки АПК. Минулого року працювала обласна програма підтримки власників, які утримують телят. Понад 1 500 власників отримали 3,7 млн грн дотацій за тварин, котрих вирощують в особистих селянських господарствах", — сказав Юрій Юрченко.



Як працює одне з господарств у Луцькому районі

Волинська фермерка Тетяна Новосад на сільськогосподарському підприємстві в селі Озерці Луцького району утримує 470 голів великої рогатої худоби, з них 110 корів дійсного стада, 40 телят для відгодівлі, 40 тварин парувального віку, 15 — на отеленні, решта — це телички й бички.



Як розповіла жінка, за час повномасштабної війни в Україні поголів’я сільгосппідприємстві не зменшили. З її слів, рентабельність утримання ВРХ мають за рахунок власної кормової бази для корів.



"Збільшуємо ми поголів’я, тому що на цей час чекаємо цінову політику. Держава повернулась до нас обличчям, ми отримували дотацію на відтворення худоби. Ми отримали також на кожну корову дотацію — 5 300 гривень", — додала Тетяна Новосад.



На господарстві є до сотні телят: 24 телята, котрим три-чотири тижні, та понад 50 телят, яким до пів року. Усі вони знаходяться в окремих блоках, говорить доглядачка великої рогатої худоби Лілія Зінчук. Свій робочий день жінка розпочинає вдосвіта.



"Теляток у нас багато, щодня вони збільшуються. Є маленькі, які тільки народилися, а є трішечки більші. Годуються вони осипкою, сіном і водичкою. Маленькі будуть перебувати до пів року, поки не наберуть ваги, а тоді вже підуть на догляд до телятниці", — додала працівниця.



У господарстві в селі Озерці переважає українська чорно-ряба порода худоби, каже фермерка Тетяна Новосад. Користуються досвідом вигодовування худоби, який запозичили за кордоном.







Нагадаємо, 6 лютого перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що у 2024 році будуть відновлені бюджетні дотації за утримання великої рогатої худоби, кіз та овець, а також за оброблення до 120 гектарів землі. Більше інформації про виплати за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фермерських та одноосібних селянських господарствах у Волинській області вирощують більш як 90 тисяч голів великої рогатої худоби. З них 62 тисячі корів, із яких 42 % утримують сільськогосподарські підприємства.Ситуація з поголів'ям тварин у порівнянні з минулим роком стабілізувалася і зменшення не фіксують, розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвиткуЗ його слів, завдяки сучасним технологіям і підходам до годівлі продуктивність корів у господарствах зростає, що вимірюється в річному надої молока."На сьогодні маємо середню продуктивність надою молока понад 10 тисна одну корову в рік. Загалом в області вироблено майже 290 тис тонн молока, що повністю забезпечує регіон молочною продукцією. Станом на сьогодні на підприємствах і в населення ціни стартують від дев'яти гривень за літр молока", — каже посадовець.Керівник департаменту агропромислового розвитку зазначив, що на Волині продовжує діяти Програми розвитку агропромислового комплексу, враховуючи можливості бюджету на 2024 рік."В області діє програма підтримки АПК. Минулого року працювала обласна програма підтримки власників, які утримують телят. Понад 1 500 власників отримали 3,7 млн грн дотацій за тварин, котрих вирощують в особистих селянських господарствах", — сказав Юрій Юрченко.Волинська фермеркана сільськогосподарському підприємстві в селі Озерці Луцького району утримує 470 голів великої рогатої худоби, з них 110 корів дійсного стада, 40 телят для відгодівлі, 40 тварин парувального віку, 15 — на отеленні, решта — це телички й бички.Як розповіла жінка, за час повномасштабної війни в Україні поголів’я сільгосппідприємстві не зменшили. З її слів, рентабельність утримання ВРХ мають за рахунок власної кормової бази для корів."Збільшуємо ми поголів’я, тому що на цей час чекаємо цінову політику. Держава повернулась до нас обличчям, ми отримували дотацію на відтворення худоби. Ми отримали також на кожну корову дотацію — 5 300 гривень", — додала Тетяна Новосад.На господарстві є до сотні телят: 24 телята, котрим три-чотири тижні, та понад 50 телят, яким до пів року. Усі вони знаходяться в окремих блоках, говорить доглядачка великої рогатої худоби. Свій робочий день жінка розпочинає вдосвіта."Теляток у нас багато, щодня вони збільшуються. Є маленькі, які тільки народилися, а є трішечки більші. Годуються вони осипкою, сіном і водичкою. Маленькі будуть перебувати до пів року, поки не наберуть ваги, а тоді вже підуть на догляд до телятниці", — додала працівниця.У господарстві в селі Озерці переважає українська чорно-ряба порода худоби, каже фермерка Тетяна Новосад. Користуються досвідом вигодовування худоби, який запозичили за кордоном.Нагадаємо, 6 лютого перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що у 2024 році, а також за оброблення до 120 гектарів землі. Більше інформації про виплати за посиланням.

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