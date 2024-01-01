У Латвії конфісковуватимуть автівки з російськими номерами
Сьогодні, 03:42
У Латвії відсьогодні почали діятим поправки до «Закону про дорожній рух», що дозволять конфісковувати автомобілі з російськими номерами за деяких умов.
Про це пише Бабель, посилаючись на латвійське медіа Delfi
До 15 лютого власники машин на російських номерах мали або зареєструвати їх у Латвії, або вивезти з латвійської території. Наразі такі авто мають право брати участь у дорожньому русі на території Латвії, тільки якщо їдуть через країну транзитом.
Перед вʼїздом у Латвію водії авто, зареєстрованих у рф, повинні надати інформацію про транспортний засіб, водія, період часу, протягом якого машина братиме участь у дорожньому русі. Цей час не може перевищувати 24 години.
Якщо ж авто не зареєстроване в Латвії, не виїжджає за межі країни або ж його несанкціоновано використовують у дорожньому русі, то його можуть конфіскувати. Також діятимуть штрафи за незаконну їзду на машині з російськими номерами — від €750 до €2 000.
Є план, за яким конфісковані російські автомобілі отримає Україна — як допомогу в боротьбі з росією. Раніше Латвія передавала Україні конфісковані у пʼяних водіїв авто.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Латвія передала Україні конфісковані у п’яних водіїв авто майже на 1 млн євро
Водночас їздити на авто з російськими номерами у Латвії можуть люди, які мають імунітет, передбачений обовʼязковими для Латвії міжнародними нормами, а також якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо. У такому разі при собі треба мати відповідні документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Бабель, посилаючись на латвійське медіа Delfi
До 15 лютого власники машин на російських номерах мали або зареєструвати їх у Латвії, або вивезти з латвійської території. Наразі такі авто мають право брати участь у дорожньому русі на території Латвії, тільки якщо їдуть через країну транзитом.
Перед вʼїздом у Латвію водії авто, зареєстрованих у рф, повинні надати інформацію про транспортний засіб, водія, період часу, протягом якого машина братиме участь у дорожньому русі. Цей час не може перевищувати 24 години.
Якщо ж авто не зареєстроване в Латвії, не виїжджає за межі країни або ж його несанкціоновано використовують у дорожньому русі, то його можуть конфіскувати. Також діятимуть штрафи за незаконну їзду на машині з російськими номерами — від €750 до €2 000.
Є план, за яким конфісковані російські автомобілі отримає Україна — як допомогу в боротьбі з росією. Раніше Латвія передавала Україні конфісковані у пʼяних водіїв авто.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Латвія передала Україні конфісковані у п’яних водіїв авто майже на 1 млн євро
Водночас їздити на авто з російськими номерами у Латвії можуть люди, які мають імунітет, передбачений обовʼязковими для Латвії міжнародними нормами, а також якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо. У такому разі при собі треба мати відповідні документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Латвії конфісковуватимуть автівки з російськими номерами
Сьогодні, 03:42
16 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00