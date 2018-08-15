Латвія передала Україні конфісковані у п’яних водіїв авто майже на 1 млн євро





Наразі до розгляду в латвійському уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.



Сейм Латвії одноголосно в лютому 2023 року ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.



Це дає можливість передати Україні авто, що відібрали у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На середину грудня 2023 року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість таких транспортних засобів оцінюється в 903 453 євро, пише УНІАН Наразі до розгляду в латвійському уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.Сейм Латвії одноголосно в лютому 2023 року ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.Це дає можливість передати Україні авто, що відібрали у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

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