Латвія передала Україні конфісковані у п’яних водіїв авто майже на 1 млн євро
Сьогодні, 16:57
На середину грудня 2023 року Латвія сумарно відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. Загальна вартість таких транспортних засобів оцінюється в 903 453 євро, пише УНІАН.
Наразі до розгляду в латвійському уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.
Сейм Латвії одноголосно в лютому 2023 року ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.
Це дає можливість передати Україні авто, що відібрали у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
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Наразі до розгляду в латвійському уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.
Сейм Латвії одноголосно в лютому 2023 року ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду конфісковані транспортні засоби.
Це дає можливість передати Україні авто, що відібрали у водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
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