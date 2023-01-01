Скільки коштуватимуть операції з пересадки органів у 2024 році, які оплачує держава





Про це повідомили у МОЗ України, пише



"Останні роки, навіть попри війну, галузь трансплантації почала демонструвати дуже позитивну динаміку. В Україні пересаджують нирки, печінку, серце, легені, підшлункову залозу. За 12 місяців 2023 року проведено 507 трансплантацій. Це більше, ніж за минулий рік. Експериментальний проєкт, запущений міністерством, виявився успішним. За цей час вдалося налагодити процеси та вибудувати відповідну інфраструктуру. Ми чимало зробили, аби галузь зміцніла. Час рухатись далі. З 2024 року фінансування трансплантації буде відбуватись через програму медичних гарантій. Завдання на перспективу - збільшення кількості лікарень, що діагностують смерть мозку, розвиток бази донорів кісткового мозку та удосконалення роботи центрів трансплантації", - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.



Для центрів трансплантації Національною службою здоров’я сформовано два окремі пакети: перший - передбачає фінансування органної трансплантації, другий - покриття пересадок кісткового мозку. Як зазначається, держава водночас забезпечуватиме як лабораторний, так і післяопераційний супровід пацієнтів. Тож вони продовжать абсолютно безплатно отримувати повний обсяг необхідної допомоги та втручань.



З іншого боку, для медзакладів, які проводять пересадки анатомічних матеріалів, як зазначається, передбачено простий, зрозумілий та прозорий алгоритм переходу з пілотного проєкту МОЗ до Програми медичних гарантій НСЗУ. Усі надавачі послуг, які долучені до функціонування системи трансплантації зараз, законтрактуються НСЗУ та продовжать сталу роботу наступного року.



Як повідомляється, усі операції з трансплантації будуть оплачені державою. Незалежно від їхньої кількості. Адже, порівняно з 2023 роком, уряд збільшив на 16 мільярдів бюджет Програми медичних гарантій. У 2024 році він становитиме майже 159 мільярдів гривень.



При цьому тарифи на пересадку органів - не зміняться. Наразі визначена така вартість послуг:



- пересадка легень - близько 2,6 мільйона гривень,

- трансплантація серця - понад 2 мільйони гривень,

- пересадка печінки - близько 1,5 мільйони гривень,

- трансплантація нирки - близько 800 тисяч гривень,

- пересадка гемопоетичних стовбурових клітин - до 2,5 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із січня 2024 року трансплантація органів та кісткового мозку фінансуватимуться Національною службою здоров’я України (НСЗУ) в межах Програми медичних гарантій.Про це повідомили у МОЗ України, пише УНН "Останні роки, навіть попри війну, галузь трансплантації почала демонструвати дуже позитивну динаміку. В Україні пересаджують нирки, печінку, серце, легені, підшлункову залозу. За 12 місяців 2023 року проведено 507 трансплантацій. Це більше, ніж за минулий рік. Експериментальний проєкт, запущений міністерством, виявився успішним. За цей час вдалося налагодити процеси та вибудувати відповідну інфраструктуру. Ми чимало зробили, аби галузь зміцніла. Час рухатись далі. З 2024 року фінансування трансплантації буде відбуватись через програму медичних гарантій. Завдання на перспективу - збільшення кількості лікарень, що діагностують смерть мозку, розвиток бази донорів кісткового мозку та удосконалення роботи центрів трансплантації", - зазначив міністр охорони здоров’я УкраїниДля центрів трансплантації Національною службою здоров’я сформовано два окремі пакети: перший - передбачає фінансування органної трансплантації, другий - покриття пересадок кісткового мозку. Як зазначається, держава водночас забезпечуватиме як лабораторний, так і післяопераційний супровід пацієнтів. Тож вони продовжать абсолютно безплатно отримувати повний обсяг необхідної допомоги та втручань.З іншого боку, для медзакладів, які проводять пересадки анатомічних матеріалів, як зазначається, передбачено простий, зрозумілий та прозорий алгоритм переходу з пілотного проєкту МОЗ до Програми медичних гарантій НСЗУ. Усі надавачі послуг, які долучені до функціонування системи трансплантації зараз, законтрактуються НСЗУ та продовжать сталу роботу наступного року.Як повідомляється, усі операції з трансплантації будуть оплачені державою. Незалежно від їхньої кількості. Адже, порівняно з 2023 роком, уряд збільшив на 16 мільярдів бюджет Програми медичних гарантій. У 2024 році він становитиме майже 159 мільярдів гривень.При цьому тарифи на пересадку органів - не зміняться. Наразі визначена така вартість послуг:- пересадка легень - близько 2,6 мільйона гривень,- трансплантація серця - понад 2 мільйони гривень,- пересадка печінки - близько 1,5 мільйони гривень,- трансплантація нирки - близько 800 тисяч гривень,- пересадка гемопоетичних стовбурових клітин - до 2,5 мільйонів гривень.

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