Через ремонт у Луцьку змінять маршрути тролейбусів та автобусів

Від завтра, 26 грудня, у Луцькій громаді буде змінено рух громадського транспорту на відрізку вулиці Ярослава МудрогоПро це повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.У зв’язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі буде зупинено рух транспорту з 9 години 26 грудня і до завершення робіт вулиці Ярослава Мудрого на відрізку від перехрестя з вулицею Климчука Сергія до вулиці Європейської села Рованці.Через це з 26 грудня вносяться зміни у маршрути руху громадського транспорту. Так, рух автобусів № 12 та № 19 буде організовано по вулиці Європейській та Окружній в прямому та зворотному напрямках. Рух№ 1 та № 2 буде здійснюватися лише до розвороту біля вулиці Климчука Сергія.