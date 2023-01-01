Через ремонт у Луцьку змінять маршрути тролейбусів та автобусів
Сьогодні, 15:15
Від завтра, 26 грудня, у Луцькій громаді буде змінено рух громадського транспорту на відрізку вулиці Ярослава Мудрого
Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.
У зв’язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі буде зупинено рух транспорту з 9 години 26 грудня і до завершення робіт вулиці Ярослава Мудрого на відрізку від перехрестя з вулицею Климчука Сергія до вулиці Європейської села Рованці.
Через це з 26 грудня вносяться зміни у маршрути руху громадського транспорту. Так, рух автобусів № 12 та № 19 буде організовано по вулиці Європейській та Окружній в прямому та зворотному напрямках. Рух тролейбусів на маршрутах № 1 та № 2 буде здійснюватися лише до розвороту біля вулиці Климчука Сергія.
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Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.
У зв’язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі буде зупинено рух транспорту з 9 години 26 грудня і до завершення робіт вулиці Ярослава Мудрого на відрізку від перехрестя з вулицею Климчука Сергія до вулиці Європейської села Рованці.
Через це з 26 грудня вносяться зміни у маршрути руху громадського транспорту. Так, рух автобусів № 12 та № 19 буде організовано по вулиці Європейській та Окружній в прямому та зворотному напрямках. Рух тролейбусів на маршрутах № 1 та № 2 буде здійснюватися лише до розвороту біля вулиці Климчука Сергія.
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