Через ремонт у Луцьку змінять маршрути тролейбусів та автобусів

Через ремонт у Луцьку змінять маршрути тролейбусів та автобусів
Від завтра, 26 грудня, у Луцькій громаді буде змінено рух громадського транспорту на відрізку вулиці Ярослава Мудрого

Про це повідомляє відділ транспорту Луцької міськради.

У зв’язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі буде зупинено рух транспорту з 9 години 26 грудня і до завершення робіт вулиці Ярослава Мудрого на відрізку від перехрестя з вулицею Климчука Сергія до вулиці Європейської села Рованці.

Через це з 26 грудня вносяться зміни у маршрути руху громадського транспорту. Так, рух автобусів № 12 та № 19 буде організовано по вулиці Європейській та Окружній в прямому та зворотному напрямках. Рух тролейбусів на маршрутах № 1 та № 2 буде здійснюватися лише до розвороту біля вулиці Климчука Сергія.

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Теги: тролейбус, Луцьк
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