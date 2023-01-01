У Луцьку відновили рух тролейбусів на деяких маршрутах





Про це



Решта маршрутів все ще не працюють через обледеніння ліній.



Нагадаємо, від ранку 3 грудня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще іскрять, але вже возять пасажирів. У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах №1, 2, 15 і 15а.Про це інформує 12 канал.Решта маршрутів все ще не працюють через обледеніння ліній.Нагадаємо, від ранку 3 грудня на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. Це пов'язано із погодніми умовами, пояснила диспетчерка "гарячої лінії" Луцької міської ради Наталія.

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