У Луцьку відновили рух тролейбусів на деяких маршрутах

У Луцьку відновили рух тролейбусів на деяких маршрутах
Ще іскрять, але вже возять пасажирів. У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах №1, 2, 15 і 15а.

Про це інформує 12 канал.

Решта маршрутів все ще не працюють через обледеніння ліній.

Нагадаємо, від ранку 3 грудня на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. Це пов'язано із погодніми умовами, пояснила диспетчерка "гарячої лінії" Луцької міської ради Наталія.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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