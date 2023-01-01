У Луцьку відновили рух тролейбусів на деяких маршрутах
Сьогодні, 20:31
Ще іскрять, але вже возять пасажирів. У Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах №1, 2, 15 і 15а.
Про це інформує 12 канал.
Решта маршрутів все ще не працюють через обледеніння ліній.
Нагадаємо, від ранку 3 грудня на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. Це пов'язано із погодніми умовами, пояснила диспетчерка "гарячої лінії" Луцької міської ради Наталія.
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Про це інформує 12 канал.
Решта маршрутів все ще не працюють через обледеніння ліній.
Нагадаємо, від ранку 3 грудня на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. Це пов'язано із погодніми умовами, пояснила диспетчерка "гарячої лінії" Луцької міської ради Наталія.
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