Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня
У понеділок, 4 грудня, у Луцьку та по Волинській області йтиме сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

У Луцьку буде марно з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.

На території Волинської області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

Крім того, синоптики попереджають, що протягом 4-8 грудня на дорогах очікується ожеледиця. Рівень небезпечності – І, жовтий.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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