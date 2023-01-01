Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 грудня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



У Луцьку буде марно з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.



На території Волинської області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.



Крім того, синоптики попереджають, що протягом 4-8 грудня на дорогах очікується ожеледиця. Рівень небезпечності – І, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 4 грудня, у Луцьку та по Волинській області йтиме сніг, на дорогах ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.буде марно з проясненнями. Невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.На територіїтеж очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.Крім того, синоптики попереджають, що протягом 4-8 грудня на дорогах очікується ожеледиця. Рівень небезпечності – І, жовтий.

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