У Луцьку на маршрут не виїхав жоден тролейбус: в чому причина

Наталія, - повідомляє



З її слів, через обледеніння ліній електротранспорт не вийшов на маршрути.



"Така ситуація буде допоки не розмерзнеться, бо через сильний дощ напередодні і мороз вранці це неможливо. Поки рекомендуємо лучанам користуватися маршутними автобусами", - каже Наталія.



За прогнозами Волинського обласного гідрометеоцентру впродовж 3 грудня у Луцьку очікується 1-6 морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від ранку 3 грудня на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. Це пов'язано із погодніми умовами, пояснила диспетчерка "гарячої лінії" Луцької міської ради, - повідомляє Суспільне З її слів, через обледеніння ліній електротранспорт не вийшов на маршрути."Така ситуація буде допоки не розмерзнеться, бо через сильний дощ напередодні і мороз вранці це неможливо. Поки рекомендуємо лучанам користуватися маршутними автобусами", - каже Наталія.За прогнозами Волинського обласного гідрометеоцентру впродовж 3 грудня у Луцьку очікується 1-6 морозу.

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