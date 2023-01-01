У Луцьку на маршрут не виїхав жоден тролейбус: в чому причина

У Луцьку на маршрут не виїхав жоден тролейбус: в чому причина
Від ранку 3 грудня на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. Це пов'язано із погодніми умовами, пояснила диспетчерка "гарячої лінії" Луцької міської ради Наталія, - повідомляє Суспільне.

З її слів, через обледеніння ліній електротранспорт не вийшов на маршрути.

"Така ситуація буде допоки не розмерзнеться, бо через сильний дощ напередодні і мороз вранці це неможливо. Поки рекомендуємо лучанам користуватися маршутними автобусами", - каже Наталія.

За прогнозами Волинського обласного гідрометеоцентру впродовж 3 грудня у Луцьку очікується 1-6 морозу.

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Теги: тролейбус, Луцьк
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