У Луцьку на маршрут не виїхав жоден тролейбус: в чому причина
Сьогодні, 09:58
Від ранку 3 грудня на маршрути у Луцьку не виїхав жоден тролейбус. Це пов'язано із погодніми умовами, пояснила диспетчерка "гарячої лінії" Луцької міської ради Наталія, - повідомляє Суспільне.
З її слів, через обледеніння ліній електротранспорт не вийшов на маршрути.
"Така ситуація буде допоки не розмерзнеться, бо через сильний дощ напередодні і мороз вранці це неможливо. Поки рекомендуємо лучанам користуватися маршутними автобусами", - каже Наталія.
За прогнозами Волинського обласного гідрометеоцентру впродовж 3 грудня у Луцьку очікується 1-6 морозу.
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З її слів, через обледеніння ліній електротранспорт не вийшов на маршрути.
"Така ситуація буде допоки не розмерзнеться, бо через сильний дощ напередодні і мороз вранці це неможливо. Поки рекомендуємо лучанам користуватися маршутними автобусами", - каже Наталія.
За прогнозами Волинського обласного гідрометеоцентру впродовж 3 грудня у Луцьку очікується 1-6 морозу.
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