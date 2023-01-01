Потрійна ДТП у Луцьку: патрульні показали відео зіткнення

Потрійна ДТП у Луцьку: патрульні показали відео зіткнення
У Луцьку на вулиці Ковельська трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулося три автомобілі.

Відео із камер спостереження оприлюднилу у фейсбуці волинські патрульні.

"Інспектори встановили, що керманич автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю Ford Transit. Через це й трапилося зіткнення. Легковик продовжив рух по інерції та зіткнувся з автомобілем марки Daewoo Lanos. Ніхто з учасників автопригоди не травмувався", - повідомили у партульній поліції.

На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило до ДТП) КУпАП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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