Потрійна ДТП у Луцьку: патрульні показали відео зіткнення
Сьогодні, 10:40
У Луцьку на вулиці Ковельська трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулося три автомобілі.
Відео із камер спостереження оприлюднилу у фейсбуці волинські патрульні.
"Інспектори встановили, що керманич автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю Ford Transit. Через це й трапилося зіткнення. Легковик продовжив рух по інерції та зіткнувся з автомобілем марки Daewoo Lanos. Ніхто з учасників автопригоди не травмувався", - повідомили у партульній поліції.
На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило до ДТП) КУпАП.
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Відео із камер спостереження оприлюднилу у фейсбуці волинські патрульні.
"Інспектори встановили, що керманич автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю Ford Transit. Через це й трапилося зіткнення. Легковик продовжив рух по інерції та зіткнувся з автомобілем марки Daewoo Lanos. Ніхто з учасників автопригоди не травмувався", - повідомили у партульній поліції.
На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило до ДТП) КУпАП.
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