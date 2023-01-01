Потрійна ДТП у Луцьку: патрульні показали відео зіткнення





Відео із камер спостереження оприлюднилу у



"Інспектори встановили, що керманич автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю Ford Transit. Через це й трапилося зіткнення. Легковик продовжив рух по інерції та зіткнувся з автомобілем марки Daewoo Lanos. Ніхто з учасників автопригоди не травмувався", - повідомили у партульній поліції.



На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило до ДТП) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Ковельська трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулося три автомобілі.Відео із камер спостереження оприлюднилу у фейсбуці волинські патрульні."Інспектори встановили, що керманич автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю Ford Transit. Через це й трапилося зіткнення. Легковик продовжив рух по інерції та зіткнувся з автомобілем марки Daewoo Lanos. Ніхто з учасників автопригоди не травмувався", - повідомили у партульній поліції.На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило до ДТП) КУпАП.

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