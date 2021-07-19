Що буде з курсом долара у грудні





Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний, пише



Він заважив, що це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів.



"Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.



Курс на міжбанку зріс до 36,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс зріс до 36,46 грн/долар. Водночас курс на готівковому ринку впав з 37,70 до 37,50 грн/долар.



За даними

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку.Про це розповів голова НБУ, пише РБК-Україна. Він заважив, що це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів."Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.Курс на міжбанку зріс до 36,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс зріс до 36,46 грн/долар. Водночас курс на готівковому ринку впав з 37,70 до 37,50 грн/долар.За даними сайту Говерла , курс долара станом на 3 грудня: купівля - 37,12 грн, продаж - 37,50. Євро купують за 40,40, продають за 41 гривню. Злотий: купівля - 9,10 грн, продаж - 9,40 грн.

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