Що буде з курсом долара у грудні

Що буде з курсом долара у грудні
Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом і продавати її на готівковому ринку.

Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний, пише РБК-Україна.

Він заважив, що це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів.

"Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Курс на міжбанку зріс до 36,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс зріс до 36,46 грн/долар. Водночас курс на готівковому ринку впав з 37,70 до 37,50 грн/долар.

За даними сайту Говерла, курс долара станом на 3 грудня: купівля - 37,12 грн, продаж - 37,50. Євро купують за 40,40, продають за 41 гривню. Злотий: купівля - 9,10 грн, продаж - 9,40 грн.

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Теги: долар, євро, злотий, курс, грудень
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