На Волині від отруєння чадним газом померла пенсіонерка

На Волині від отруєння чадним газом померла пенсіонерка
У суботу, 2 грудня, у селищі Цумань Луцького району сталася трагедія: чадним газом отруїлося подружжя пенсіонерів.

Як стало відомо, у приватному будинку чадним газом отруїлися 70-річні чоловік та жіна, - пишуть Волинські новини.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що на місце виїжджали медики швидкої із Цуманя.

На жаль, пенсіонерку врятувати не вдалося – вона померла після 20 хвилин серцево-легенева реанімації.

Чоловіка доправили у лікарню.

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Теги: чадний газ, отруєння, Цумань
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