На Волині від отруєння чадним газом померла пенсіонерка





Як стало відомо, у приватному будинку чадним газом отруїлися 70-річні чоловік та жіна, - пишуть



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що на місце виїжджали медики швидкої із Цуманя.



На жаль, пенсіонерку врятувати не вдалося – вона померла після 20 хвилин серцево-легенева реанімації.



Чоловіка доправили у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 2 грудня, у селищі Цумань Луцького району сталася трагедія: чадним газом отруїлося подружжя пенсіонерів.Як стало відомо, у приватному будинку чадним газом отруїлися 70-річні чоловік та жіна, - пишуть Волинські новини У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що на місце виїжджали медики швидкої із Цуманя.На жаль, пенсіонерку врятувати не вдалося – вона померла після 20 хвилин серцево-легенева реанімації.Чоловіка доправили у лікарню.

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