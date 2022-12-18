На Волині від отруєння чадним газом померла пенсіонерка
Сьогодні, 12:41
У суботу, 2 грудня, у селищі Цумань Луцького району сталася трагедія: чадним газом отруїлося подружжя пенсіонерів.
Як стало відомо, у приватному будинку чадним газом отруїлися 70-річні чоловік та жіна, - пишуть Волинські новини.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що на місце виїжджали медики швидкої із Цуманя.
На жаль, пенсіонерку врятувати не вдалося – вона померла після 20 хвилин серцево-легенева реанімації.
Чоловіка доправили у лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як стало відомо, у приватному будинку чадним газом отруїлися 70-річні чоловік та жіна, - пишуть Волинські новини.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що на місце виїжджали медики швидкої із Цуманя.
На жаль, пенсіонерку врятувати не вдалося – вона померла після 20 хвилин серцево-легенева реанімації.
Чоловіка доправили у лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині від отруєння чадним газом померла пенсіонерка
Сьогодні, 12:41
Що буде з курсом долара у грудні
Сьогодні, 12:17
Потрійна ДТП у Луцьку: патрульні показали відео зіткнення
Сьогодні, 10:40
Як обирали нового очільника Нотаріальної палати Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:14