У Ковелі прощатимуться одразу з трьома Героями: оголошено День жалоби

У понеділок, 4 грудня, відбудеться заупокійна служба та громадська панахида за трьома загиблимитаПро це повідомив Ковельський міський голова"Сьогодні о 15:30 відбудеться коротка літія біля будинку Олександра Коцюбчика на вулиці Володимирській, 83А.О 16:15 – літія біля будинку Максима Хатіна на вулиці Заводській, 7.Орієнтовно у цей час тіла воїнів привезуть до рідних домівок. Тіло Андрія Лукашука – вже вдома.Заупокійна служба та громадянська панахида за трьома загиблими ВІДБУДУТЬСЯ ЗАВТРА, 4 грудня.▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;▪️орієнтовно о 13:15 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);Поховають воїнів на Алеї Героїв міського кладовища. Завтра у нашій громаді – День жалоби", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.Нагадаємо, Хатін Максим та Коцюбчик Олександр1 грудня на Донеччині. Андрій Лукашукпоблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.