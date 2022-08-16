У Ковелі прощатимуться одразу з трьома Героями: оголошено День жалоби

У Ковелі прощатимуться одразу з трьома Героями: оголошено День жалоби
У понеділок, 4 грудня, відбудеться заупокійна служба та громадська панахида за трьома загиблими Андрієм Лукашуком, Максимом Хатіним та Олександром Коцюбчиком.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Сьогодні о 15:30 відбудеться коротка літія біля будинку Олександра Коцюбчика на вулиці Володимирській, 83А.
О 16:15 – літія біля будинку Максима Хатіна на вулиці Заводській, 7.
Орієнтовно у цей час тіла воїнів привезуть до рідних домівок. Тіло Андрія Лукашука – вже вдома.

Заупокійна служба та громадянська панахида за трьома загиблими ВІДБУДУТЬСЯ ЗАВТРА, 4 грудня.

▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;
▪️орієнтовно о 13:15 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);

Поховають воїнів на Алеї Героїв міського кладовища. Завтра у нашій громаді – День жалоби", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.
У Ковелі прощатимуться одразу з трьома Героями: оголошено День жалоби


Нагадаємо, Хатін Максим та Коцюбчик Олександр загинули 1 грудня на Донеччині. Андрій Лукашук загинув поблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.

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Теги: загиблі, прощання, Ковель
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