У Ковелі прощатимуться одразу з трьома Героями: оголошено День жалоби
Сьогодні, 13:11
У понеділок, 4 грудня, відбудеться заупокійна служба та громадська панахида за трьома загиблими Андрієм Лукашуком, Максимом Хатіним та Олександром Коцюбчиком.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Сьогодні о 15:30 відбудеться коротка літія біля будинку Олександра Коцюбчика на вулиці Володимирській, 83А.
О 16:15 – літія біля будинку Максима Хатіна на вулиці Заводській, 7.
Орієнтовно у цей час тіла воїнів привезуть до рідних домівок. Тіло Андрія Лукашука – вже вдома.
Заупокійна служба та громадянська панахида за трьома загиблими ВІДБУДУТЬСЯ ЗАВТРА, 4 грудня.
▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;
▪️орієнтовно о 13:15 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);
Поховають воїнів на Алеї Героїв міського кладовища. Завтра у нашій громаді – День жалоби", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.
Нагадаємо, Хатін Максим та Коцюбчик Олександр загинули 1 грудня на Донеччині. Андрій Лукашук загинув поблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Сьогодні о 15:30 відбудеться коротка літія біля будинку Олександра Коцюбчика на вулиці Володимирській, 83А.
О 16:15 – літія біля будинку Максима Хатіна на вулиці Заводській, 7.
Орієнтовно у цей час тіла воїнів привезуть до рідних домівок. Тіло Андрія Лукашука – вже вдома.
Заупокійна служба та громадянська панахида за трьома загиблими ВІДБУДУТЬСЯ ЗАВТРА, 4 грудня.
▪️12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;
▪️орієнтовно о 13:15 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради);
Поховають воїнів на Алеї Героїв міського кладовища. Завтра у нашій громаді – День жалоби", - йдеться у дописі Ігоря Чайки.
Нагадаємо, Хатін Максим та Коцюбчик Олександр загинули 1 грудня на Донеччині. Андрій Лукашук загинув поблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.
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