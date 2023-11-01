На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Лукашук

На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Лукашук
На передовій загинув житель Ковеля Лукашук Андрій Миколайович (21.08.1978 – 29.11.2023).

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"На військову службу Андрій Лукашук був призваний у вересні минулого року. Загинув, виконуючи бойове завдання, поблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.

Висловлюю щирі співчуття рідним та усім, хто знав і любив Андрія Миколайовича! Вічна пам’ять і вдячність Героєві!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як тільки стане відомо, коли кортеж із тілом полеглого прибуде на Волинь, повідомлять деталі щодо прощання.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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