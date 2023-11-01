На Харківщині загинув Герой з Волині Андрій Лукашук

Лукашук Андрій Миколайович (21.08.1978 – 29.11.2023).



Про це Ігор Чайка.



"На військову службу Андрій Лукашук був призваний у вересні минулого року. Загинув, виконуючи бойове завдання, поблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.



Висловлюю щирі співчуття рідним та усім, хто знав і любив Андрія Миколайовича! Вічна пам’ять і вдячність Героєві!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що як тільки стане відомо, коли кортеж із тілом полеглого прибуде на Волинь, повідомлять деталі щодо прощання.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На передовій загинув житель Ковеля(21.08.1978 – 29.11.2023).Про це повідомив міський голова Ковеля"На військову службу Андрій Лукашук був призваний у вересні минулого року. Загинув, виконуючи бойове завдання, поблизу села Синьківка Куп’янського району на Харківщині.Висловлюю щирі співчуття рідним та усім, хто знав і любив Андрія Миколайовича! Вічна пам’ять і вдячність Героєві!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що як тільки стане відомо, коли кортеж із тілом полеглого прибуде на Волинь, повідомлять деталі щодо прощання.

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