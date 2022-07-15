«Ти потрібен»: як волинські підприємства співпрацюють із центром зайнятості

Волинський обласний центр зайнятості спільно з Благодійним фондом «РОКАДА» днями організували престур підприємствами Волині.Зокрема, відвідали релоковане ТОВ «ГРІН КОМПАНІ», а також ТОВ «ІДЕАЛЛ», ПП «Здорова сім’я», що у Нововолинську.Останні дві компанії отримали грант у рамках урядової програми «Власна справа», підшукали кваліфікованих фахівців з допомогою служби зайнятості і отримали компенсації за працевлаштування на новостворені робочі місця.Також представники служби, місцевої влади і журналісти побували у новенькому магазині солодощів «LEKVAR», який відкрила дружина учасника бойових дій. Частину коштів на відкриття магазину, а це 500 тисяч гривень, жінка отримала від держави – в рамках грантової програми «єРобота».У Луцьку ж директори Волинського ОЦЗта Луцької філії ВОЦЗразом із журналістами побували на ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика». Підприємство спеціалізується на виробництві картонно-паперової продукції і є одним з лідерів працевлаштування ВПО.«У нас замкнене коло виробництва. Ми отримуємо макулатуру і за добу переробляємо близько двісті п’ятдесят тонн. Заробітна плата працівників хороша. Зараз ми покращуємо умови роботи і плануємо довіз співробітників. Завдяки центру зайнятості з квітня 2022 року ми почали приймати нових працівників, в тому числі і внутрішньо переміщених осіб», – розповів заступник генерального директора з управління персоналомУ співпраці зі службою зайнятості вдалося укомплектувати 55 вакансій. Окрім того, упродовж 2022-2023 років підприємство отримало компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 66-ти внутрішньо переміщених українців.Загалом із початку повномасштабного вторгнення на фабриці працювало 75 чоловік із Донецької, Луганської, Миколаївської, Херсонської та інших областей країни.«У нас на підприємстві внутрішньо переміщені особи працюють не лише за робітничими спеціальностями, а й займають керівні посади: начальник зміни, начальник транспортної дільниці, відділу логістики. Це дійсно висококваліфіковані спеціалісти з якими комфортно в роботі», – поділився пан Віталій.Для прикладу –із Рубіжного Луганської області, який з квітня 2022 року працює на підприємстві технологом. До війни 17 років трудився на Рубіжанському картонно-тарному комбінаті. Чоловік зазначає:«Працював на схожому виробництві. Виготовляли продукцію групи картон. Тому ця робота не нова, досвід маю великий. Тут вже працювали знайомі, вони подзвонили і запросили на роботу. Зараз керую процесом на гофровиробництві. Робота не важка. Все подобається».Окрім того, майже рік укладальницею-пакувальницею працюєз Лиману Донецької області. Незважаючи на те, що жінка має 13 років педагогічного стажу, зараз освоїла нову спеціальність:«Не можу зараз піти працювати вихователем. Немає тих ресурсів, що були вдома. Немає принтера та комп’ютера, за допомогою яких я б могла підготуватися до занять. Загалом вже звикла, працювати дуже добре. Але сумую за домом».Окрім того, за сприяння БФ «РОКАДА» відбулася зустріч із внутрішньо переміщеними людьми, які нині проживають у Нововолинську. Директор Волинського ОЦЗ Алла Куцин розповіла присутнім про послуги служби зайнятості, які вони можуть отримати, а також поспілкувалася індивідуально, відповівши на питання, які цікавили присутніх.Загалом від початку повномасштабного вторгнення фахівців обласної служби зайнятості надали послуги для 3 607 внутрішньо переміщених людей. З початку дії урядової програми 362 роботодавці отримали компенсацію за працевлаштування 830 внутрішньо переміщених осіб. Всього профінансовано понад 10 мільйонів гривень.Служба зайнятості завжди готова допомогти із працевлаштуванням та професійною реалізацією усім українцям незалежно від місця проживання. Тому, якщо ви маєте запитання, звертайтеся до найближчої філії Волинського ОЦЗ або телефонуйте на гарячі лінії (безкоштовно зі стаціонарних або за тарифами ваших мобільних операторів): (066) 353-74-95, (068) 063-42-15, 044 244 94 69.