Україна та Польща погодили деякі заходи для розблокування кордону

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи дляПро це повідомляє пресслужба Кабміну.Зокрема вдалося домовитися про:- Відкриття пункту пропуску «Угринів — Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок.- Створення в системі «єЧерга» окремих пасів для порожнього транспорту на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Краківець — Корчова».- Запуск пілотної реєстрації в «єЧерзі» безпосередньо перед перетином кордону на пункті «Нижанковичі — Мальховіце» (терміном один місяць).Питання скасування чи змін до “транспортного безвізу” не обговорювалось та не було на порядку денному.Водночас польські протестувальники наполягають на функціонування «Угринів – Долгобичув» та «Нижанковичі – Мальховіце» лише для транспорту на реєстрації ЄС. Така позиція неприйнятна для України та Європейського Союзу, адже це дискримінаційна норма по відношенню до інших країн. Останнє було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС за участі керівництва Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності (DG MOVE) 30 листопада.