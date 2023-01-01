У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії

У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії
У Волинському ляльковому театрі відбувся перший тренінговий семінар «Цілюща лялькова терапія: стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни».

Про це повідомляє у фейсбуці Волинський академічний обласний театр ляльок.

Учасники, серед яких були психологи, педагоги, вихователі, соціальні працівники та арт-терапевти, занурилися в світ лялькової терапії.
У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії

Опанували механізми лікувальної дії ляльок, розглядали базові техніки роботи з різними видами ляльок та розвивали уміння подолання психологічних проблем через цей метод. Унікальністю цього семінару були практичні вправи, які учасники спробували на собі. Такий підхід дозволив зануритись у процес і подивитись на терапію з усіх сторін.
У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії
У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії

Отримані знання та навички стануть ключем до більш ефективної роботи з дітьми, молоддю і навіть дорослими під час війни. Дякуємо спікеру- психологині Світлані Сасюк за якісні та ефективні техніки лялькотерапії.
У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії

Тренінгові семінари організовано в рамках проєкту «Healing Puppetry: Empowering Young Minds and Strengthening Young Hearts during Wartime»
У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії

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Теги: психологія, Волинь
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