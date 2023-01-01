У Луцьку психологів та педагогів почали навчати лялькотерапії

У Волинському ляльковому театрі відбувся перший тренінговий семінар «Цілюща лялькова терапія: стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни».Про це повідомляє у фейсбуці Волинський академічний обласний театр ляльок.Учасники, серед яких були психологи, педагоги, вихователі, соціальні працівники та арт-терапевти,Опанували механізми лікувальної дії ляльок, розглядали базові техніки роботи з різними видами ляльок та розвивали уміння подолання психологічних проблем через цей метод. Унікальністю цього семінару були практичні вправи, які учасники спробували на собі. Такий підхід дозволив зануритись у процес і подивитись на терапію з усіх сторін.Отримані знання та навички стануть ключем до більш ефективної роботи з дітьми, молоддю і навіть дорослими під час війни. Дякуємо спікеру- психологиніза якісні та ефективні техніки лялькотерапії.Тренінгові семінари організовано в рамках проєкту «Healing Puppetry: Empowering Young Minds and Strengthening Young Hearts during Wartime»