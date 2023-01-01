На Волині шахрайствами промишляли двоє росіян і українка
Сьогодні, 17:30
Двом громадянам рф та громадянці України, які ошукували людей в інтернеті, повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури громадянам російської федерації та їхній спільниці, громадянці України, повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебувають у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.
Домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.
Встановлюються усі епізоди злочинної діяльності ошуканців.
Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, громадянці України – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури громадянам російської федерації та їхній спільниці, громадянці України, повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебувають у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.
Домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.
Встановлюються усі епізоди злочинної діяльності ошуканців.
Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, громадянці України – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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