На Волині шахрайствами промишляли двоє росіян і українка

На Волині шахрайствами промишляли двоє росіян і українка
Двом громадянам рф та громадянці України, які ошукували людей в інтернеті, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури громадянам російської федерації та їхній спільниці, громадянці України, повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 43-річний і 32-річний неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебувають у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну спільницю з волі, ошукували громадян, які продавали побутову техніку через сайт OLX.

Домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони заволодівали товаром та здавали його в ломбард.

Встановлюються усі епізоди злочинної діяльності ошуканців.

Двом іноземцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, громадянці України – у вигляді цілодобового домашнього арешту.


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Теги: шахраї, Волинь
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