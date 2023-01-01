Шалені гроші на завданнях: шахраї ошукали волинянку на 83 тисячі гривень

Шалені гроші на завданнях: шахраї ошукали волинянку на 83 тисячі гривень
«Мене ошукали на 83 тисячі гривень…» Така фраза могла б здатись фантастикою, вигадкою чи перебільшенням. Але, на жаль, це правда. Адже так починається розповідь чергової жертви, потерпілої від шахрайства в інтернеті.

Про це інформують у поліції Волині.

Схема така ж, як ц поліції описували раніше. Спочатку їй запропонували ставити «лайки», а потім за виконані «завдання» надсилалась нібито зарплата. 180, 500 і більше тисячі гривень вдалось «заробити» в перший же день.

Однак потім шахраї взяли жінку «на гачок»: суми, які треба було вкласти, все зростали, он-лайн заробіток – нібито теж.

В якийсь момент її просто заблокували, не повернувши «зароблене». 26-річна волинянка втратила 83 тисячі гривень.

"Закликаємо і рекомендуємо в жодному разі не реагувати на повідомлення про легкий заробіток, які приходять вам у месенджери з невідомих номерів. У жодному разі не надсилайте грошові кошти на незрозумілі рахунки. Ви нічого не заробите, а втратити можете все!", - звертаються поліцейські до волинян.

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Теги: шахраї, поліція
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