Шалені гроші на завданнях: шахраї ошукали волинянку на 83 тисячі гривень

«Мене ошукали на 83 тисячі гривень…» Така фраза могла б здатись фантастикою, вигадкою чи перебільшенням. Але, на жаль, це правда. Адже так починається розповідь чергової жертви, потерпілої від шахрайства в інтернеті.Про це інформують у поліції Волині.Схема така ж, як ц поліції описували раніше. Спочатку їй запропонували ставити «лайки», а потім за виконані «завдання» надсилалась нібито зарплата. 180, 500 і більше тисячі гривень вдалось «заробити» в перший же день.Однак потім шахраї взяли жінку «на гачок»: суми, які треба було вкласти, все зростали, он-лайн заробіток – нібито теж.В якийсь момент її просто заблокували, не повернувши «зароблене». 26-річна волинянка втратила 83 тисячі гривень."Закликаємо і рекомендуємо в жодному разі не реагувати на повідомлення про легкий заробіток, які приходять вам у месенджери з невідомих номерів. У жодному разі не надсилайте грошові кошти на незрозумілі рахунки. Ви нічого не заробите, а втратити можете все!", - звертаються поліцейські до волинян.