У Луцьку волонтери готують подарунки для військових





Як розповіла Лариса Новосад, у коробки складають чай, каву, теплі шкарпетки, ліки, малюнки та інші речі.



30 листопада упаковувати коробки для військових запросили дітей з синдромом Дауна. Їм розповіли про акцію та влаштували Свято у рамках роботи "Фабрики Святого Миколая", говорить голова громадської організації Олена Мельник.



"Наші діти, коли взнали, що буде проводитись така акція, надзвичайно зраділи і ретельно готувалися, щоб скласти ці коробочки — привітання для наших воїнів. Вони розуміють і відчувають, яка ситуація в країні, що йде війна", — каже лучанка.



Організаторка акції "Зігрій захисника", голова благодійного фонду "Старе місто Луцьк" Лариса Новосад каже: усі підготовлені пакунки невдовзі відправлять військовим.



"В рамках акції "Зігрій захисника", а це масштабна акція — це генератор, портативні зарядні установи, теплі чоботи, теплі шкіряні берці. Акція працює вже три тижні і є військові частини, які вже отримали ці наші коробочки", — сказала лучанка.



З її слів, подарунки для акції готували дорослі і діти з різних шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів. Долучились до підготовки подарунків військовим і п’ятикласники ліцею № 26 міста Луцька.



Школярка Меланія Тимощук каже: до Дня святого Миколая, який цього року відзначають 6 грудня, вирішила передати військовим печиво. Вперше розмальовував імбирне печиво харчовими фарбами 10-річний Микола Салій. Зі слів школяра, до допомоги військовим його сім’я долучається постійно.



Заступниця директора ліцею Оксана Степанчук розповіла, що з перших днів повномасштабної війни в закладі діє волонтерський центр "Бджілки". "Ми закупляли дрони, тепловізори, бензопили, медикаменти, одяг, бронежилети, все, що потрібно на фронт", — сказала освітянка.



Відправляти військовим вантажі з печивом та іншими подарунками волонтери планують наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в рамках акції "Тепла коробочка" волонтери формують дві тисячі коробок з необхідними речами для військовослужбовців 35-тої окремої бригади морської піхоти, які зараз знаходяться на Херсонському напрямку.Як розповіла Суспільному організаторка акції, у коробки складають чай, каву, теплі шкарпетки, ліки, малюнки та інші речі.30 листопада упаковувати коробки для військових запросили дітей з синдромом Дауна. Їм розповіли про акцію та влаштували Свято у рамках роботи "Фабрики Святого Миколая", говорить голова громадської організації"Наші діти, коли взнали, що буде проводитись така акція, надзвичайно зраділи і ретельно готувалися, щоб скласти ці коробочки — привітання для наших воїнів. Вони розуміють і відчувають, яка ситуація в країні, що йде війна", — каже лучанка.Організаторка акції "Зігрій захисника", голова благодійного фонду "Старе місто Луцьк" Лариса Новосад каже: усі підготовлені пакунки невдовзі відправлять військовим."В рамках акції "Зігрій захисника", а це масштабна акція — це генератор, портативні зарядні установи, теплі чоботи, теплі шкіряні берці. Акція працює вже три тижні і є військові частини, які вже отримали ці наші коробочки", — сказала лучанка.З її слів, подарунки для акції готували дорослі і діти з різних шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів. Долучились до підготовки подарунків військовим і п’ятикласники ліцею № 26 міста Луцька.Школяркакаже: до Дня святого Миколая, який цього року відзначають 6 грудня, вирішила передати військовим печиво. Вперше розмальовував імбирне печиво харчовими фарбами 10-річний Микола Салій. Зі слів школяра, до допомоги військовим його сім’я долучається постійно.Заступниця директора ліцеюрозповіла, що з перших днів повномасштабної війни в закладі діє волонтерський центр "Бджілки". "Ми закупляли дрони, тепловізори, бензопили, медикаменти, одяг, бронежилети, все, що потрібно на фронт", — сказала освітянка.Відправляти військовим вантажі з печивом та іншими подарунками волонтери планують наступного тижня.

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