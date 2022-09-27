У Луцьку волонтери готують подарунки для військових
Сьогодні, 07:14
У Луцьку в рамках акції "Тепла коробочка" волонтери формують дві тисячі коробок з необхідними речами для військовослужбовців 35-тої окремої бригади морської піхоти, які зараз знаходяться на Херсонському напрямку.
Як розповіла Суспільному організаторка акції Лариса Новосад, у коробки складають чай, каву, теплі шкарпетки, ліки, малюнки та інші речі.
30 листопада упаковувати коробки для військових запросили дітей з синдромом Дауна. Їм розповіли про акцію та влаштували Свято у рамках роботи "Фабрики Святого Миколая", говорить голова громадської організації Олена Мельник.
"Наші діти, коли взнали, що буде проводитись така акція, надзвичайно зраділи і ретельно готувалися, щоб скласти ці коробочки — привітання для наших воїнів. Вони розуміють і відчувають, яка ситуація в країні, що йде війна", — каже лучанка.
Організаторка акції "Зігрій захисника", голова благодійного фонду "Старе місто Луцьк" Лариса Новосад каже: усі підготовлені пакунки невдовзі відправлять військовим.
"В рамках акції "Зігрій захисника", а це масштабна акція — це генератор, портативні зарядні установи, теплі чоботи, теплі шкіряні берці. Акція працює вже три тижні і є військові частини, які вже отримали ці наші коробочки", — сказала лучанка.
З її слів, подарунки для акції готували дорослі і діти з різних шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів. Долучились до підготовки подарунків військовим і п’ятикласники ліцею № 26 міста Луцька.
Школярка Меланія Тимощук каже: до Дня святого Миколая, який цього року відзначають 6 грудня, вирішила передати військовим печиво. Вперше розмальовував імбирне печиво харчовими фарбами 10-річний Микола Салій. Зі слів школяра, до допомоги військовим його сім’я долучається постійно.
Заступниця директора ліцею Оксана Степанчук розповіла, що з перших днів повномасштабної війни в закладі діє волонтерський центр "Бджілки". "Ми закупляли дрони, тепловізори, бензопили, медикаменти, одяг, бронежилети, все, що потрібно на фронт", — сказала освітянка.
Відправляти військовим вантажі з печивом та іншими подарунками волонтери планують наступного тижня.
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Як розповіла Суспільному організаторка акції Лариса Новосад, у коробки складають чай, каву, теплі шкарпетки, ліки, малюнки та інші речі.
30 листопада упаковувати коробки для військових запросили дітей з синдромом Дауна. Їм розповіли про акцію та влаштували Свято у рамках роботи "Фабрики Святого Миколая", говорить голова громадської організації Олена Мельник.
"Наші діти, коли взнали, що буде проводитись така акція, надзвичайно зраділи і ретельно готувалися, щоб скласти ці коробочки — привітання для наших воїнів. Вони розуміють і відчувають, яка ситуація в країні, що йде війна", — каже лучанка.
Організаторка акції "Зігрій захисника", голова благодійного фонду "Старе місто Луцьк" Лариса Новосад каже: усі підготовлені пакунки невдовзі відправлять військовим.
"В рамках акції "Зігрій захисника", а це масштабна акція — це генератор, портативні зарядні установи, теплі чоботи, теплі шкіряні берці. Акція працює вже три тижні і є військові частини, які вже отримали ці наші коробочки", — сказала лучанка.
З її слів, подарунки для акції готували дорослі і діти з різних шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів. Долучились до підготовки подарунків військовим і п’ятикласники ліцею № 26 міста Луцька.
Школярка Меланія Тимощук каже: до Дня святого Миколая, який цього року відзначають 6 грудня, вирішила передати військовим печиво. Вперше розмальовував імбирне печиво харчовими фарбами 10-річний Микола Салій. Зі слів школяра, до допомоги військовим його сім’я долучається постійно.
Заступниця директора ліцею Оксана Степанчук розповіла, що з перших днів повномасштабної війни в закладі діє волонтерський центр "Бджілки". "Ми закупляли дрони, тепловізори, бензопили, медикаменти, одяг, бронежилети, все, що потрібно на фронт", — сказала освітянка.
Відправляти військовим вантажі з печивом та іншими подарунками волонтери планують наступного тижня.
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