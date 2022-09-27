У Луцьку волонтери готують подарунки для військових

У Луцьку волонтери готують подарунки для військових
У Луцьку в рамках акції "Тепла коробочка" волонтери формують дві тисячі коробок з необхідними речами для військовослужбовців 35-тої окремої бригади морської піхоти, які зараз знаходяться на Херсонському напрямку.

Як розповіла Суспільному організаторка акції Лариса Новосад, у коробки складають чай, каву, теплі шкарпетки, ліки, малюнки та інші речі.

30 листопада упаковувати коробки для військових запросили дітей з синдромом Дауна. Їм розповіли про акцію та влаштували Свято у рамках роботи "Фабрики Святого Миколая", говорить голова громадської організації Олена Мельник.

"Наші діти, коли взнали, що буде проводитись така акція, надзвичайно зраділи і ретельно готувалися, щоб скласти ці коробочки — привітання для наших воїнів. Вони розуміють і відчувають, яка ситуація в країні, що йде війна", — каже лучанка.

Організаторка акції "Зігрій захисника", голова благодійного фонду "Старе місто Луцьк" Лариса Новосад каже: усі підготовлені пакунки невдовзі відправлять військовим.

"В рамках акції "Зігрій захисника", а це масштабна акція — це генератор, портативні зарядні установи, теплі чоботи, теплі шкіряні берці. Акція працює вже три тижні і є військові частини, які вже отримали ці наші коробочки", — сказала лучанка.

З її слів, подарунки для акції готували дорослі і діти з різних шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів. Долучились до підготовки подарунків військовим і п’ятикласники ліцею № 26 міста Луцька.

Школярка Меланія Тимощук каже: до Дня святого Миколая, який цього року відзначають 6 грудня, вирішила передати військовим печиво. Вперше розмальовував імбирне печиво харчовими фарбами 10-річний Микола Салій. Зі слів школяра, до допомоги військовим його сім’я долучається постійно.

Заступниця директора ліцею Оксана Степанчук розповіла, що з перших днів повномасштабної війни в закладі діє волонтерський центр "Бджілки". "Ми закупляли дрони, тепловізори, бензопили, медикаменти, одяг, бронежилети, все, що потрібно на фронт", — сказала освітянка.

Відправляти військовим вантажі з печивом та іншими подарунками волонтери планують наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волонтери, подарунки, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку волонтери готують подарунки для військових
Сьогодні, 07:14
На Волині ще дві громади перейшли до ПЦУ разом з настоятелем
Сьогодні, 06:15
НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян: про які саме зміни йдеться
Сьогодні, 05:20
На Волині затримали вантажівку з контрабандними різдвяними деревами
Сьогодні, 03:11
У відділеннях Укрпошти у волинських селах пенсіонери зможуть безкоштовно обміняти ще по 5 LED- ламп
Сьогодні, 01:30
Схожі новини
На Волині все село допомагає подружжю сушити фрукти та овочі для військових На Волині все село допомагає подружжю сушити фрукти та овочі для військових
22 травень, 13:55
Два автомобілі для військових передали з Волині Два автомобілі для військових передали з Волині
27 вересень, 2022, 19:22
Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових
25 липень, 2022, 11:20
Як волинські волонтери допомагають військовим-вегетаріанцям. ВІДЕО Як волинські волонтери допомагають військовим-вегетаріанцям. ВІДЕО
06 червень, 2022, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку волонтери готують подарунки для військових
Сьогодні, 07:14
 0
На Волині ще дві громади перейшли до ПЦУ разом з настоятелем
Сьогодні, 06:15
 0
НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян: про які саме зміни йдеться
Сьогодні, 05:20
 0
На Волині затримали вантажівку з контрабандними різдвяними деревами
Сьогодні, 03:11
 0
У відділеннях Укрпошти у волинських селах пенсіонери зможуть безкоштовно обміняти ще по 5 LED- ламп
Сьогодні, 01:30
 0
Медіа
відео
1/8