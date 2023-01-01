На Волині ще дві громади перейшли до ПЦУ разом з настоятелем
Сьогодні, 06:15
На Волині ще дві громади перейшли до ПЦУ разом з настоятелем.
Про це інформує Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.
30 листопада 2023 року, архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся зі священником Юрієм Мірчуком, парафіянами Свято-Покровського храму села Ставки і Хресто-Воздвиженського храму села Овлочин Володимирського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України. Настоятель протоієрей Юрій Мірчук підтримав рішення громад.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея щоб прийняти настоятеля от. Юрія та громади у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це інформує Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.
30 листопада 2023 року, архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся зі священником Юрієм Мірчуком, парафіянами Свято-Покровського храму села Ставки і Хресто-Воздвиженського храму села Овлочин Володимирського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України. Настоятель протоієрей Юрій Мірчук підтримав рішення громад.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея щоб прийняти настоятеля от. Юрія та громади у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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