На Волині ще дві громади перейшли до ПЦУ разом з настоятелем.Про це інформує Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.30 листопада 2023 року, архієпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся зі священником, парафіянами Свято-Покровського храму села Ставки і Хресто-Воздвиженського храму села Овлочин Володимирського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України. Настоятель протоієрей Юрій Мірчук підтримав рішення громад.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея щоб прийняти настоятеля от. Юрія та громади у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.