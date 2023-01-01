На Волині затримали вантажівку з контрабандними різдвяними деревами

Вантажівку з різдвяними деревцями невідомого походження сьогодні затримали поблизу Ковеля.Про це інформують на Фейсбук-сторінці Поліського лісового офісу.Підозрілий великогабаритний автомобіль працівники групи оперативного реагування філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП "Ліси України" помітили біля приватної оселі в селі Сошичне Камінь-Каширського району під час патрулювання.Про те, що такий вантаж рухається у напрямку міста Ковель, повідомили у поліцію.Автомобіль зупинили. У звʼязку з невідповідністю у наданих водієм документах авто та вантаж доставили на штрафмайданчик.За фактом триває перевірка.Зараз на Волині та Рівненщині проводяться цілодобові патрулювання.Лісова охорона спільно з поліцією відпрацьовують і лісові масиви, й інші місця потенційної заготівлі святкових деревець, і дороги.