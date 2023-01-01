На Волині затримали вантажівку з контрабандними різдвяними деревами

На Волині затримали вантажівку з контрабандними різдвяними деревами
Вантажівку з різдвяними деревцями невідомого походження сьогодні затримали поблизу Ковеля.

Про це інформують на Фейсбук-сторінці Поліського лісового офісу.

Підозрілий великогабаритний автомобіль працівники групи оперативного реагування філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП "Ліси України" помітили біля приватної оселі в селі Сошичне Камінь-Каширського району під час патрулювання.

Про те, що такий вантаж рухається у напрямку міста Ковель, повідомили у поліцію.

Автомобіль зупинили. У звʼязку з невідповідністю у наданих водієм документах авто та вантаж доставили на штрафмайданчик.

За фактом триває перевірка.

Зараз на Волині та Рівненщині проводяться цілодобові патрулювання.
Лісова охорона спільно з поліцією відпрацьовують і лісові масиви, й інші місця потенційної заготівлі святкових деревець, і дороги.

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Теги: ялинки, контрабанда
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