У відділеннях Укрпошти у волинських селах пенсіонери зможуть безкоштовно обміняти ще по 5 LED- ламп

У відділеннях Укрпошти у волинських селах пенсіонери зможуть безкоштовно обміняти ще по 5 LED- ламп
З 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти, крім Київщини, пенсіонери зможуть обміняти додаткові 5 енергоощадних ламп в межах програми енергозбереження. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів, буде повідомлено окремо.

Про це інформує пресслужба Укрпошти.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

Цього разу пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Наразі близько 18 млн енергоощадних ламп доступні для обміну мешканцям по всій країні. Як і раніше українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти. Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та СББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.

Нагадаємо, що метою Всеукраїнської програми обміну є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. За попередніми оцінками, економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Масштабування Всеукраїнської програми з обміну ламп розжарювання стало можливим завдяки рішенню Кабінету Міністрів та внесенням змін до умов реалізації програми.

Програма Обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складником підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.

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Теги: Укрпошта, лампи, обмін
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