На Волині завтра попрощаються із Героєм Артуром Гайдаєм

Артура Гайдая, 1985 р. н.



Про це повідомляє Городищенська селищна рада.



«Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та поважав. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій», – йдеться у повідомленні.



Церемонія прощання із Артуром Гайдаєм відбудеться завтра, 1 грудня, о 13:00 год. (с. Михлин).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Городищенська громада втратила ще одного земляка. Днями обірвалося життя жителя с. Михлин, який боровся за свободу та незалежність України –, 1985 р. н.Про це повідомляє Городищенська селищна рада.«Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та поважав. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій», – йдеться у повідомленні.Церемонія прощання із Артуром Гайдаєм відбудеться завтра, 1 грудня, о 13:00 год. (с. Михлин).

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