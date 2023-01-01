На Волині завтра попрощаються із Героєм Артуром Гайдаєм
Сьогодні, 23:42
Городищенська громада втратила ще одного земляка. Днями обірвалося життя жителя с. Михлин, який боровся за свободу та незалежність України – Артура Гайдая, 1985 р. н.
Про це повідомляє Городищенська селищна рада.
«Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та поважав. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій», – йдеться у повідомленні.
Церемонія прощання із Артуром Гайдаєм відбудеться завтра, 1 грудня, о 13:00 год. (с. Михлин).
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Про це повідомляє Городищенська селищна рада.
«Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив та поважав. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій», – йдеться у повідомленні.
Церемонія прощання із Артуром Гайдаєм відбудеться завтра, 1 грудня, о 13:00 год. (с. Михлин).
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