На війні з окупантами загинув ексфутболіст луцької «Волині» Роман Годований
Сьогодні, 23:01
На війні під час бойового виходу 29 листопада загинув ексфутболіст луцької "Волині" Роман Годований.
Про це повідомив спортивний журналіст Роман Бебех у Facebook.
Роман був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.
Журналіст також закликає допомогти родині військового. У нього лишилось двоє дітей та дружина.
Посилання на банку для допомоги родині Романа Годованого. Номер картки 5375411212792969.
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Про це повідомив спортивний журналіст Роман Бебех у Facebook.
Роман був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.
Журналіст також закликає допомогти родині військового. У нього лишилось двоє дітей та дружина.
Посилання на банку для допомоги родині Романа Годованого. Номер картки 5375411212792969.
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