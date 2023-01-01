На війні з окупантами загинув ексфутболіст луцької «Волині» Роман Годований

Роман Годований.



Про це повідомив спортивний журналіст Роман Бебех у Facebook.



Роман був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.



Журналіст також закликає допомогти родині військового. У нього лишилось двоє дітей та дружина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні під час бойового виходу 29 листопада загинув ексфутболіст луцької "Волині"Про це повідомив спортивний журналісту Facebook.Роман був у 33-тій бригаді. Вночі був на бойовому виході, по його підрозділу почав працювати танк. Бійці забігли в посадку і там зачепили розтяжку.Журналіст також закликає допомогти родині військового. У нього лишилось двоє дітей та дружина. Посилання на банку для допомоги родині Романа Годованого. Номер картки 5375411212792969.

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