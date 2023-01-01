На Волині спостерігають найбільшу за 10 років міграцію омелюхів





Як розповіла Віта Домашин, наразі орнітологи нарахували орієнтовно дві тисячі омелюхів.



"У попередні роки їх було значно менше. Ці птахи щозими прилітають на Волинь з півночі. Здебільшого прилітають за їжею. Зараз ми спостерігаємо найбільшу за останні 10 років популяцію. Омелюхи буквально заполонили Любешів, всюди чути їх свист", — говорить Віта Домашин.



У Нацпарку відзначили, що одна із головних причин збільшення кількості омелюхів — добре розвинена екосистема області і достатність їжі. Омелюхи крім омели також харчуються горіхами, виноградом і замерзлими овочами.



На Волинь ці птахи зазвичай прилітають у жовтні і зимують до березня. Віта Лукашевич каже: іноді цих птахів можна побачити "п'яними", бо у ягодах і яблуках, які вони їдять, відбувається бродіння.



"Для омелюхів це вкрай небезпечно — під дією алкоголю вони губляться в просторі, вдаряються в будівлі, а іноді падають в сніг, де і гинуть від холоду. Також можуть розбитися або травмуються падаючи на асфальт", — зазначили у Нацпарку.



Зі слів Віти Домашин, окрім омелюха на зимівлю у Волинську область також прилетіли чечітки і снігурі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півночі Волині цього року спостерігають найбільшу за останні 10 років популяцію мігруючих зимових птахів родини Омелюхових.Як розповіла Суспільному заступниця начальника відділу рекреації Національного парку "Прип'ять—Стохід", наразі орнітологи нарахували орієнтовно дві тисячі омелюхів."У попередні роки їх було значно менше. Ці птахи щозими прилітають на Волинь з півночі. Здебільшого прилітають за їжею. Зараз ми спостерігаємо найбільшу за останні 10 років популяцію. Омелюхи буквально заполонили Любешів, всюди чути їх свист", — говорить Віта Домашин.У Нацпарку відзначили, що одна із головних причин збільшення кількості омелюхів — добре розвинена екосистема області і достатність їжі. Омелюхи крім омели також харчуються горіхами, виноградом і замерзлими овочами.На Волинь ці птахи зазвичай прилітають у жовтні і зимують до березня. Віта Лукашевич каже: іноді цих птахів можна побачити "п'яними", бо у ягодах і яблуках, які вони їдять, відбувається бродіння."Для омелюхів це вкрай небезпечно — під дією алкоголю вони губляться в просторі, вдаряються в будівлі, а іноді падають в сніг, де і гинуть від холоду. Також можуть розбитися або травмуються падаючи на асфальт", — зазначили у Нацпарку.Зі слів Віти Домашин, окрім омелюха на зимівлю у Волинську область також прилетіли чечітки і снігурі.

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