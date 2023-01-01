На Маневиччині попрощалися із Героєм Сергієм Медведюком

У журбі та скорботі сьогодні схилили голови жителі Маневицької громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого, сповненого сил та жаги до життя земляка, односельчанина, відважного воїна, який загинув, гідно виконуючи свій військовий обов’язок, від рук загарбників.Про це у Фейсбуці повідомила Маеневицька громада.з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до добровольчого формування громади, а вже з вересня 2022 року 27-річний старший бойовий медик боронив Вітчизну на найгарячіших напрямках фронту.24 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині, сміливий, відданий син свого народу загинув. Не дожив до Перемоги, але наблизив її ціною власного життя.Добрий, щирий, веселий та відповідальний. Вірний друг, найкращий син та брат, надійна опора для сім’ї. Таким його назавжди запам’ятають рідні, друзі, односельчани. Не встиг Сергій створити свою сім’ю, потішити батьків онуками.Сьогоднішній холодний, морозний день став чорним від смутку для мами Наталії Антонівни, батька Василя Герасимовича, сестер Оксани та Тетяни, брата Івана, який нині захищає українську землю від окупанта.Відспівали бійця у Свято-Ільїнському храмі. Поховали з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі у Черську.Світла шана Захиснику України за його самовідданість та хоробрість.