У Волинському будинку дитини скоротять працівників

У Волинському будинку дитини скоротять працівників
Наступного року проведуть скорочення штату у Волинському обласному будинку дитини, який розташований у Луцьку.

Про це стало відомо під час бюджетних слухань у Волинській облраді, у вівторок, 30 листопада, передає ВСН.

Директор КП «Волинський обласний будинок дитини для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки» Руслан Юлдашев повідомив, що наразі в закладі дуже мало дітей і утримувати нинішній штат немає потреби.

«У 2022 році дітей з будинку дитини евакуювали до Польщі, більшість працівників були на простої. Зараз у нашому закладі є 12 дітей. Ту штатну кількість, яка була в 2022 році, ми утримувати не можемо, ми попередили працівників за 3 місяці про скорочення і 20 січня спливає цей термін. Ми скорочуємо 15 людей і 25 штатних одиниць. Тоді нам вистачить коштів, які передбачили на 2024 рік. Нема дітей - не треба стільки працівників, адже з 2026 року таких закладів, як наш, не буде в такій формі», - пояснив він.

З його слів, нині у закладі працюють над тим, щоб його перепрофілювати на реабілітаційний центр. За підтримки фонду «Юнісеф» планують масштабну реконструкцію будівель під потреби майбутнього реабілітаційного центру. Утеплення фасаду, ремонт даху, підйомник. Також у закладі чекають рішення за ще одним проєктом.

«Може, буде відділення тимчасового перебування діток, які чекають на усиновлення або переведення до інших закладів», - припустив він.

Щоправда, учасники бюджетних слухань, що до реабілітаційних центрів, аби вони мали можливість законтрактуватися з НСЗУ, є низка вимог щодо кваліфікованого персоналу, тож на ці питання теж треба зважати, плануючи такий напрям руху.

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Теги: Будинок дитини, скорочення працівників
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