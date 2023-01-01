СБУ паралізувала рух стратегічною залізницею, що сполучає росію і Китай

СБУ паралізувала рух стратегічною залізницею, що сполучає росію і Китай
Вночі на російській Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії, стався вибух.

Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

За даними джерел українських ЗМІ, за підривом стоїть СБУ.

Цей тунель - фактично єдиний головний залізний шлях між Росією та Китаєм, через які відбувались, зокрема, і військові поставки. Вночі під час руху вантажного поїзда там спрацювали 4 вибухових пристрої. Тепер рух тунелем паралізований.
СБУ паралізувала рух стратегічною залізницею, що сполучає росію і Китай

Російська Baza пише про нібито замикання кабельної мережі у тунелі, але й зазначає, що машиніст вантажного потяга чув «хлопок». Із 50 вагонів пошкоджені три цистерни — одна з них вигоріла повністю. Пізніше на одній із ділянок колії виявили вигоряння 200 метрів кабельної лінії.

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Теги: СБУ, росія
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