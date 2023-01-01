СБУ паралізувала рух стратегічною залізницею, що сполучає росію і Китай

Вночі на російській Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії, стався вибух.Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.За даними джерел українських ЗМІ, за підривомЦей тунель - фактично єдиний головний залізний шлях між Росією та Китаєм, через які відбувались, зокрема, і військові поставки. Вночі під час руху вантажного поїзда там спрацювали 4 вибухових пристрої. Тепер рух тунелем паралізований.Російська Baza пише про нібито замикання кабельної мережі у тунелі, але й зазначає, що машиніст вантажного потяга чув «хлопок». Із 50 вагонів пошкоджені три цистерни — одна з них вигоріла повністю. Пізніше на одній із ділянок колії виявили вигоряння 200 метрів кабельної лінії.