СБУ паралізувала рух стратегічною залізницею, що сполучає росію і Китай
Сьогодні, 19:20
Вночі на російській Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, що в Бурятії, стався вибух.
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
За даними джерел українських ЗМІ, за підривом стоїть СБУ.
Цей тунель - фактично єдиний головний залізний шлях між Росією та Китаєм, через які відбувались, зокрема, і військові поставки. Вночі під час руху вантажного поїзда там спрацювали 4 вибухових пристрої. Тепер рух тунелем паралізований.
Російська Baza пише про нібито замикання кабельної мережі у тунелі, але й зазначає, що машиніст вантажного потяга чув «хлопок». Із 50 вагонів пошкоджені три цистерни — одна з них вигоріла повністю. Пізніше на одній із ділянок колії виявили вигоряння 200 метрів кабельної лінії.
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Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
За даними джерел українських ЗМІ, за підривом стоїть СБУ.
Цей тунель - фактично єдиний головний залізний шлях між Росією та Китаєм, через які відбувались, зокрема, і військові поставки. Вночі під час руху вантажного поїзда там спрацювали 4 вибухових пристрої. Тепер рух тунелем паралізований.
Російська Baza пише про нібито замикання кабельної мережі у тунелі, але й зазначає, що машиніст вантажного потяга чув «хлопок». Із 50 вагонів пошкоджені три цистерни — одна з них вигоріла повністю. Пізніше на одній із ділянок колії виявили вигоряння 200 метрів кабельної лінії.
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